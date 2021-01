Kate Middleton a výchova dětí: Chůva prozradila, co na ně platí nejvíc

„Myslím, že půlhodina je více než dostatek času, aby dítě sedělo u stolu,” řekla ještě Nanny s tím, že po půlhodině učení by měla následovat krátká přestávka. Vytvořit denní plán neusnadní život jen rodičům, ale hlavně dětem. „Děti milují, když mají nějaký plán. Alespoň tak vědí, co přijde, a mají tak možnost přemýšlet nad vším, co musí v daný den splnit."

„Pomůže vám to také v tom, že je nebudete muset napomínat, aby si šli ustlat postel nebo si vyčistit zuby. Poskytněte jim nějakou odměnu, kterou na konci dne získají, pokud splní vše z vašeho plánu. Alespoň tak budou mít o důvod navíc pracovat,” nechala se chůva slyšet. Chůvy z Norland College tak rozhodně ví, o čem mluví…