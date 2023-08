Kate Middleton řekla rázné ne: William má smůlu, k usmíření s bratrem nedojde

Zdroj: Profimedia

Nalomené vztahy mezi Harrym a Williamem už možná mohly být dávno urovnány. Princ z Walesu se totiž před časem rozhodl, že je čas konečně zakopat válečnou sekeru a nabídnout bratrovi mír. S překvapivým nápadem ale u své manželky vůbec nepochodil.

Prakticky od doby, co se princ Harry a jeho manželka Meghan Markle vzdali svých královských povinností a odstěhovali se do Ameriky, jsou jejich vztahy se zbytkem královské rodiny na bodu mrazu. Hlavně pak vztahy s Harryho bratrem princem Williamem a jeho ženou Kate Middleton. Fanoušci britské monarchie ale neztrácejí naději a stále čekají, že po letech kdysi slavná čtveřice opět najde společnou řeč. O tom ale podle webu Hindustan Times nechce Kate ani slyšet.

Nikdy neodpustí

Jak uvedl zdroj z okolí prince Williama a Kate Middleton, princezna z Walesu Harrymu a Meghan nikdy neodpustí to, jak se k monarchii zachovali. Už jejich známé interview s moderátorkou Oprah prý bylo pro Kate poslední kapkou a ta teď nemá absolutně žádný zájem o nějaké usmiřování. „Kate za Harrym a Meghan udělala tlustou čáru. A rozhodně nemá v plánu to měnit. Oni se nikdy neomluvili za své lži. Ale je to opravdu těžké. Vždyť Harry a William jsou přece jen bratři. Je to opravdu hrozná situace,” prohlásil člověk z okolí britské královské rodiny.

William jim chtěl dát druhou šanci

Přestože princ Harry o svém bratrovi v posledních měsících nemluvil zrovna v dobrém a ve své knize Náhradník jej dokonce obvinil z toho, že ho fyzicky napadl, William byl připravený bratrovi vše prominout a zatoužil po uzdravení špatných vztahů, které má momentálně jak s Harrym, tak jeho manželkou Meghan. O svém nápadu kontaktovat Harryho pochopitelně řekl i Kate. Jenže ta byla zásadně proti a samotné pomyšlení na usmíření ji vytočilo doběla. „Když William řekl Kate, že chce s bratrem zakopat válečnou sekeru, zuřila. A hrozně se kvůli tomu pohádali. Kate Meghan nikdy neodpustí to, co provedla,” dodal ještě zdroj.