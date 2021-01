Lov pavouků i zábavná výuka: Kate Middleton pro děti připravuje skvělý program

Expertka na královskou rodinu Katie Nicholl nyní odhalila, že jsou Kate a William odhodlaní v tom, aby děti v době pandemie učili i praktickým dovednostem. „Kate si je dobře vědoma toho, že není dobré, aby děti trávily mnoho času před obrazovkou. Když tedy mají děti v online výuce přestávku, bere je ven na zahradu,” nechala se expertka slyšet podle Daily Mail s odkazem na Okay!.

A přestože má rodina chůvu, která by se o děti v jejich volných chvílích mohla starat, expertka prozradila, že se rodiče snaží integrovat do domácí výuky dětí. I to dokazuje, že se královští rodiče snaží být svým ratolestem stále nablízku. Kate chce, aby děti trávily co nejvíce času v přírodě na čerstvém vzduchu. Dvojice se pak do procházek snaží zakomponovat i zábavnou formu učení.