Žárlivá Kate Middleton ODKOPLA KAMARÁDKU! Princ William na ni měl zálusk!

Pohádkové manželství nebo ne, oba nějak začínali, oba byli mladí. Kate Middleton byla ukázkovou dámou, když na škole poznala prince Williama. Oběma se poštěstilo, protože i přes krátký rozchod věděli, že k sobě patří. William byl ale stejně jako bratr sukničkář. Pověst lamače srdcí ho na škole předcházela, Kate to přesto lákalo natolik, že to s ním riskla, i kdyby ji později měl nechat uplakanou a zlomenou na podlaze v koupelně.



Jejich vztah také doprovázely okamžiky, z nichž vyplývala jistá nerovnováha. Kate se i po boku svého prince cítila druhořadě, kdykoliv byla poblíž krásná modelka, herečka, kdokoliv, kdo ji mohl zastínit. Williamova pozornost se stáčela úplně jinam, než by si vévodkyně z Cambridge přála, dokázala se však s Williamovou stinnou stránkou vyrovnat a po svatbě ho srovnala do latě. O to větší pro ni bylo překvapení, když se dozvěděla, že se její nejlepší kamarádka pokouší Williama svést.