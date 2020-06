Kauza "influencerka, co nezná příliv" pokračuje: Rizikové těhotenství a žaloby!

I když si po videu Bartkové a její teorii o regulaci vody v moři leckdo myslel, že nejspíš moc rozumu nepobrala, její otec se to snažil vyvrátit a deníku Expres.cz prozradil, co jeho dcera vystudovala.

"Kateřina má Mezinárodní vztahy a evropská studia se zaměřením na terorismus a islamismus. Má z toho magisterský titul. Byla politicky založená, zajímala ji ta témata. Zkoušela to po škole, nenašla ale uplatnění, byla pozvaná do OSN v Praze, ale ty podmínky nebyly zajímavé. Pak z toho utekla naprosto, začala se věnovat těm beauty blogům, radí ženám, jak se líčit a co nosit. Nejprve to rozjela na Youtube, pak přešla i na Instagram. Cílí na starší lidi, snaží se to pojmout seriózněji. Nedělá to bulvárním stylem, žádné legrácky," odhalil soukromí své dcery učitel hudby Bartko v rozhovoru pro expres.cz.