Kateřina Brožová mužům vzdoruje: Namísto randění pracuje a chystá vlastní film

Zdroj: Profimedia

Herečka Kateřina Brožová je známá hlavně z mnoha filmů a televizních seriálů, hojně se věnuje ale také zpěvu a v současné době připravuje svou novou desku. Nejde ale o její jediný počin, kterému se věnuje. Ráda by se totiž pro změnu postavila za kameru a přivedla k životu svůj vůbec první celovečerní film.

Nestárnoucí herečka Kateřina Brožová má energie na rozdávání a naplno se ponořila do práce. Kromě herectví pracuje na své nové desce, kterou si sama produkuje, a zhostila se rovněž role producentky u obnoveného muzikálu Noc na Karlštejně. „Je to hrozně moc práce kolem, ale mám strašnou radost,” nechala se producentka slyšet v rozhovoru pro Blesk.

Chystá další projekty

Práce producentky Kateřinu Brožovou nadchla a jak sama řekla, šlo prakticky o splnění jejího velkého snu. Ambice má ale ještě větší. V budoucnu by totiž ráda natočila svůj vlastní film. A nejen jeden. „Nápadů je milion. Ale vybrala jsem si na to ne úplně vhodnou dobu. Dobu covidu a dobu, ve které teď žijeme. Není to úplně ta doba, kterou jsme znali, která byla otevřená všemu. Teď musíte opravdu bojovat o každou korunu, o prostor a teď tedy musíme bojovat i o diváka,” svěřila se Kateřina Brožová v Blesku pro ženy.

O čem by měl její první snímek být, ale herečka a producentka zatím mluvit nechtěla. „To vám nemůžu říct, to je tak v plenkách, že o tom nemůžu vůbec mluvit. Ale krůček po krůčku to nějak pokračuje,” usmívala se nestárnoucí blondýnka, která má velké plány.

Užívá si být singl

Kateřina Brožová není šťastná jen po pracovní stránce, ale i v osobním životě. A to i navzdory tomu, že po jejím boku momentálně není žádný muž. I když pochopitelně o nabídky nouze nemá. „Vzdoruji, bojuji, nebo jak to říct. Užívám si život singl ženy,” svěřila se herečka.

K tomu se raduje ze své dvacetileté dcery Kateřiny Tomanové, která momentálně studuje vysokou školu a své mamince dělá samou radost. „Navzájem se podporujeme a máme krásný vztah, za což jsem strašně vděčná,” usmívala se herečka, která jako by našla recept na věčné mládí.