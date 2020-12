Brožová odtajnila kus soukromí: Kdy očekává prince na bílém koni?

Jeho vyvolenou má být operní diva Tereza Mátlová, která léta žila s hudebním bossem Františkem Janečkem. To Brožová je s novým vztahem zdrženlivější. „Životního partnera nehledám, spíše ho někde potkám… Někdy to řídí ten nahoře. A velice složitě! Ale ráda bych zdůraznila, že zkrátka bez lásky spolu nejde žít,“ řekla dle Blesku.

„Když se to povede, je to skvělé. Ale neznamená to, že to bude trvat celý život. Moji rodiče spolu byli celý život. Byl to pro mne hezký vzor,“ přiznává.