Tajemství Kateřiny Cajthamlové, matka ji v dětství nechala napospas

Zdroj: Profimedia

Nejvíce se proslavila díky televiznímu pořadu Jste to, co jíte. Dneska se známá lékařka věnuje psychoterapii a svým klientům radí, jak překonat jakoukoli krizi. Málokdo ale ví, že sama Kateřina Cajthamlová neměla vždycky úplně jednoduchý život. Nedávno přiznala, že velkou část dětství prožila bez matky, která ji opustila.

Kdysi Kateřina Cajthamlová v televizi radila jedlíkům, jak shodit přebytečná kila. Tehdy platila za nekompromisní dračici, která lidem vyhazovala nezdravé potraviny z ledničky. Místo toho teď ale lidem pomáhá především překonávat životní trable a problémy.

Matka se sbalila a odjela

Možná právě proto nemá Cajthamlová problém mluvit o těžkostech, které kdysi zažila v dětství. Když jí byly pouhé dva roky, matka se sbalila a emigrovala. Malá Kateřina tehdy zůstala jen s tatínkem, jenže ani ten o dcerku nestál.

"Šoupnul mě ke svým rodičům. Byli moudří, udělali si na mě spoustu času, žili v materiální chudobě, ale intelektuální hojnosti, měli dobrou knihovnu. Dokud žili, měla jsem rodinu," svěřila se lékařka v rozhovoru pro web prozeny.cz.

I když se matka po nějaké době z emigrace vrátila, pro Cajthamlovou to byl cizí člověk. "Tátu si máma znova vzala, když mi bylo osm a půl. V tuhle dobu je to obrovský, velikánský časový prostor. Furt vám ta paní něco vykládá a nebýt toho, že děda říká, že bych ji měla poslouchat, tak bych ji ani neposlouchala," řekla psychoterapeutka deníku Blesk.

Hrbíš se, šmajdáš, šilháš

To, že Cajthamlová svou matku ignorovala, je přitom víc než pochopitelné. Jako dítě od ní totiž slýchávala jen samé kritické připomínky, což by nebylo příjemné asi nikomu. "Hrbíš se! Šmajdáš. Šilháš. Máš široké boky a malá prsa. Moc jíš!" To byl zřejmě i důvod, proč Kateřina opustila dráhu internistky a stala se výživovou poradkyní.

Nakonec dietoložka svojí mamince odpustila až po její smrti. A také pochopila, proč jí vadilo, že její dcera natáčí televizní pořad o hubnutí. "Mám takřka jistotu, že babička i matka trpěly poruchou příjmu potravy bulimického typu. Měly doma poschovávané sladkosti, které mi neustále nabízely, že se budu cítit skvěle," doplnila Cajthamlová.

Svůj životní příběh Kateřina popsala v knižním rozhovoru Zázraky jsou logické, který s ní vedla Lucie Šilhová. Kmotry nové publikace se stali moderátor Aleš Cibulka a herečka Jitka Čvančarová. Ta na akci spěchala rovnou z natáčení, a proto se ukázala v netradičním účesu jako blondýnka.

Kateřinu Cajthamlovou zajímají příběhy klientů, vždycky jim chce pomoct k lepšímu životu.