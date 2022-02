Kateřina Cajthamlová o těžkém dětství: Její rodina uchovávala velké tajemství

Zdroj: Profimedia

Lékařku Kateřinu Cajthamlovou veřejnost zná hlavně jako sympatickou, avšak poměrně přísnou dietoložku z pořadu Jste to, co jíte. Málokdo ovšem ví, že si v sobě už od dětství nese velké trauma.

Na první pohled by zřejmě ani nikoho nenapadlo, že si v sobě věčně usměvavá lékařka Kateřina Cajthamlová nese z dětství nepříjemné zážitky, které ji změnily navždy. Kateřina Cajthamlová se narodila 7. července 1962 a pro svou matku byla už od začátku velkým zklamáním. Zatímco totiž tatínek Cajthamlové byl z malé holčičky nadšeným, její matka si přála chlapce. Navíc panovaly obavy z toho, že se nebude malá Kateřina vyvíjet tak, jak by měla. „Domnívali se, že budu debil. Protože mě tahali takzvanými vysokými kleštěmi. To už se dneska nedělá, ale máti měla hodně úzkou pánev,” nechala se známá lékařka slyšet v pořadu 13. komnata. „Do mých pěti let pořád váhali, jestli nejsem nějak postižená,” dodala ještě.

Matka ji opustila ve třech letech

Ve třech letech se malé Kateřině Cajthamlové obrátil život naruby. Jednoho se se zčistajasna její maminka sbalila a odešla. O Kateřinu se tak staral jen její tatínek a jeho rodiče. „Já jsem věděla, že mám tatínka, tatínek je strašně prima, je s ním hrozná legrace, akorát ho vidím jen o víkendu,” vzpomínala dietoložka z pořadu Jste to, co jíte na doby, kdy její matka zmizela a ona tak žila trvale u své babičky a dědečka.

To na ni pochopitelně mělo velký vliv. Nevěděla například, proč si jiní rodiče hrají se svými dětmi. „Nechápala jsem, jak to ty děti snesou. Že ti rodiče jsou jim pořád za zadkem. Že si s nimi hrají. Já jsem vůbec nerozuměla, proč to dělají,” svěřila se lékařka.

Návrat matky a velké tajemství

Nikdo z rodiny nebyl schopen Kateřině říct, kde je její maminka. Kam odešla nebo co se s ní stalo. Všichni jí tyto informace úzkostlivě tajili. O několik let později náhle stála její matka u dveří. „Najednou se tam objevila nějaká paní. Na Vánoce 69. A bylo mi řečeno, že to je moje maminka a že s námi bude bydlet,” popisovala náhlý slet událostí Kateřina Cajthamlová.

Jenže návrat ztracené maminky byl zvláštní. Na Kateřinu kladla vysoké nároky a s jejím otcem měla velmi studený vztah. Vyjevenou Kateřinu ovšem stále nejvíce zajímalo, kde její matka celé ty roky byla. Na to ji ale stále nebyl schopen nikdo odpovědět.

Až po její smrti vyšla pravda najevo. Dcera Kateřiny Cajthamlové totiž objevila fotografii, na které si její babička bere Peruánce. Tehdy se lékařka dozvěděla, že ji maminka v dětství opustila kvůli lásce, která ale vyhořela. Následně se tedy vrátila do Československa a znovu se provdala za Kateřinina tatínka.