Má snad stroj času? Hrachovcová radikálně změnila image a omládla o 10 let

Zdroj: Profimedia

Kateřina Kaira Hrachovcová prošla obrovskou proměnou. Herečka zkrátila své dlouhé vlasy na mikádo s ofinou a nechala si udělat takzvanou laminaci, díky čemuž má husté a tmavé obočí a vypadá jako zcela nový člověk.

Kateřina Kaira Hrachovcová za dva roky oslaví padesátku, tenhle věk by jí ale rozhodně nikdo nehádal. Herečka dlouhodobě holduje zdravému životnímu stylu. Postavu si udržuje pravidelným sportem a záležet si dává také na stravě.

Hrachovcová se po dlouhé době objevila na veřejnosti na křtu nové knihy spisovatelky Sylvy Lauerové Hodina zmijí, kde překvapila zbrusu novým účesem.

Herečka dlouhé roky nosila dlouhé blond kadeře, nyní ale prošla radikální změnou image. Krátké asymetrické mikádo s ofinou obarvila na tmavší hnědou a Kateřina je z proměny nadšená.

Extravagantní účes

"Změna je to obrovská a cítím se s tím určitě příjemně, pohodlně, je to skvělé. Tím, že nejsem vázána tím, že bych musela nějak konkrétně vypadat, jsem se nebála a šla jsem do toho, je to můj civil. Nechala jsem se ostříhat tak, jak jsem to cítila. Účes dělal moc šikovný a kreativní kadeřník Lucas, který dělá různé extravagantní účesy," svěřila se Kateřina Hrachovcová webu zivotvcesku.cz.

Fanoušci ale z nového vzhledu herečky zrovna dvakrát nejásají. "Tady je ukázka toho, že každý nemůže mít vše, co je zrovna trendy, předtím jí to slušelo více," shodují se lidé v komentářích. Éterická Kateřina si ale ze zlých jazyků nic nedělá a krátké vlasy si nemůže vynachválit.

"Je to účes, který je pro mě velmi praktický a pohodlný. A hodí se k tomu, co teď dělám, a sedí mi i k mému aktuálnímu stylu," uzavřela hvězda, která se v poslední době více než herectví věnuje tetování.

Kateřina Hrachovcová si praktický účes velmi chválí