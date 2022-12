Kateřina Hrachovcová má talent na vše: Upozadila herectví a našla si nové hobby

Zdroj: Profimedia

Herečka Kateřina Hrachovcová se v průběhu pandemie rozhodla absolvovat tatérský kurz a od té doby tetuje jak o život. Její nová záliba se stala i jejím způsobem obživy, a tak by nestárnoucí kráska nemohla být snad ani šťastnější. To se odráží i na její vizáži a herečka jen září.

Ani si snad nelze nevšimnout, nakolik herečka Kateřina Kaira Hrachovcová v posledních letech zkrásněla. A není se čemu divit. Nestárnoucí hvězda totiž na své postavě poctivě pracuje – cvičí a dbá na pestrou stravu. K tomu všemu se ale o sebe stará i po duševní stránce. „Disciplína je jednou z nejvyšších forem sebelásky. Doslova to mnohdy znamená říkat sami sobě, že odložíme okamžité uspokojení a pohodlí pro lepší věci, které přijdou v budoucnosti,” vysvětlovala před časem na svém Instagramu herečka, která ráda předává své duchovní myšlenky ostatním.

Nová záliba

Kromě toho se Kateřina Hrachovcová věnuje také ezoterice, malování a v posledních měsících i tetování. Tomu propadla v průběhu pandemie koronaviru a udělala si tatérský kurz. Tetování si nakonec natolik osvojila, že se jím dnes i živí a svými výtvory se pravidelně chlubí na sociálních sítích. A není to jen o tom, že by ráda tetovala ostatní. Tělo má totiž pokreslené i ona sama, přičemž některá z tetování si sama udělala.

Mateřství si zatím jen představuje

Osmačtyřicetiletá herečka vždy toužila po dětech, zatím se jich ovšem nedočkala. Momentálně ve svém životě nemá ani žádného muže, se kterým by mohla děti počít. Hlavu si s tím ale neláme. „Že zatím nemám děti, to je tak, jak to je. Na to nemám pro vás ani odpověď. Věci se sešly a sejdou tak, že buď dítě mít budu, nebo nebudu. Mám tři kočky a můj pes Punťa se mnou prožil všechno a je to velký přítel. Moc ho miluju, a ty kočky stejně tak,” svěřila se před časem pro iDNES.