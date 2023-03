Kateřina Kasanová je na obláčku: Na nové fotce ukázala, jak její syn vyrostl

Zdroj: Profimedia

Z modelky Kateřiny Kasanové se už před dvěma měsíci stala pyšná maminka. S partnerem dali synovi krásné české jméno Antonín a je z nich dokonalá rodinka. Nutno ale říct, že malý Antonín roste jako z vody. Kasanová nyní sdílela snímek jedenáctitýdenního chlapečka a její příznivci se mohli rozplynout.

Krásná Kateřina Kasanová by v životě snad ani nemohla být šťastnější, než je nyní. S partnerem Tomášem Petráškem se před dvěma měsíci dočkali syna Antonína a aby toho nebylo málo, plánují také svatbu. Fotbalista totiž svou modelku v listopadu loňského roku požádal o ruku. Krásná rodinka tak má prakticky vše, po čem kdy toužila.

Rozkošný klučík

Modelka se pravidelně na svém Instagramu dělí o různé zážitky ze svého života, a to včetně různých radovánek se synem, kterého na rozdíl od jiných známých osobností nijak neskrývá. A tak její příznivci mohou sledovat, jak malý Antonín roste. A z nejnovější fotky šli všichni do kolen. Kasanová se totiž zvěčnila se synem na hrudníku a oba se přitom usmívali do objektivu fotoaparátu. „Dnes je to 11 týdnů, co objevuji svět vedle maminky,” napsala modelka k příspěvku.

Pod fotkou se pochopitelně začala objevovat celá řada krásných komentářů, ve kterých se příznivci modelky rozplývali nad tím, nakolik je chlapeček roztomilý a jak to jemu i modelce na fotce sluší.

Nejkrásnější Češka

Kateřina Kasanová vstoupila do širšího povědomí veřejnosti v roce 2018, když zvítězila v prestižní soutěži krásy Miss Czech Republic. Od té doby se začala naplno věnovat modelingu, ve kterém byla velmi úspěšná. Jeden čas tvořila pár se zpěvákem Benem Cristovao, se kterým chodila několik měsíců. Následně se dvojice rozešla a Kateřina byla několik let sama. V roce 2021 se ale poznala s fotbalistou Tomášem Petráškem a velká láska byla na světě.