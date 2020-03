Kateřina Kornová se vylepšovala i po hubnutí: Co na sobě změnila?

Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin Strojírenský/á a výbušinářský/á dělník/ce. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 97.3 kč, mzda max. 103 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Očekáváme:, •SOU nebo SŠ jakéhokoli zaměření, •základní znalost práce na PC, •manuální zručnost, pečlivost, trpělivost, •chuť, ochotu a schopnost učit se novým věcem, •zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu, Práce je svým charakterem vhodnější spíše pro ženy., Náplň práce:, •obsluha výrobních linek, •směnný provoz, noční práce, •balení a kontrola hotových výrobků, Ov.:18.2.. Pracoviště: Kayaku safety systems europe a.s. 01, Jasenice, ďż˝.p. 713, 755 01 Vsetín 1. Informace: Ivana Drlíková, +420 734 646 103.

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Krupiéři 21 900 Kč

Řídící pracovníci v hernách, kasinech a sázkových kancelářích VEDOUCÍ PRACOVNÍK/-CE ŽIVÝCH HER. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VEDOUCÍ PRACOVNÍK/-CE ŽIVÝCH HER, - PP na dobu neurčitou, nástup od 1.10.2014, dvousměnný provoz, - Požadujeme: SŠ vzdělání, praxe v casinu na vedoucí pozici min. 1 rok, znalost cizích jazyků: ruština, ukrajinština, angličtina, znalost casinovských her: AR, BJ, TH, Easy Hold'em, Carribean Poker, Pot limit omaha, - Upřednostňujeme kontakt přes e-mail: lenkarohelova@seznam.cz. Pracoviště: Casino černigov, Riegrovo náměstí, ďż˝.p. 1494, 500 02 Hradec Králové 2. Informace: Lenka Rohelová, +420 776 077 408.