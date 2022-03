Tajemný život Kateřiny Neumannové: Miliónové dluhy i nevěrný otec jejich dcery

Zdroj: Profimedia

Kateřina Neumannová si střeží své soukromí jako oko v hlavě. Dlouho nechtěla například prozradit, kdo je otcem její dcery Lucie. Nakonec se provalilo, že se jedná o podnikatele Josefa Jindru, který však bohužel žil v paralelním vztahu ještě s jinou ženou, se kterou ve stejnou dobu, jako s Neumannovou, čekal dítě.

Když vyhrála olympiádu, či alespoň stála na stupních vítězů, národ ji miloval. Když nás zadlužila mnoha milióny kvůli Mistrovství světa v klasickém lyžování, prozměnu ji nenáviděl. Nejen to má však Kateřina Neumannová, která si pečlivě střeží své soukromí, za sebou. Zklamal ji také osudový muž a otec společné dcery Lucie.

Už když se v roce 1999 dala tehdy sedmadvacetiletá Kateřina se sympatickým Josefem Jindrou dohromady, všichni jí říkali, že je to záletník. Kateřina ale neposlouchala, protože se zamilovala. Uchvátilo ji, že ji podnikatel nebere jako slavnou olympioničku, ale jako obyčejnou holku.

"Je schopný, zábavný, dokáže mě po tréninku odreagovat, podrží mě, vytváří mi pevné zázemí," pěla ódy dle iDnes.cz v začátcích vztahu. A je skutečně pravda, že se o ni v tomhle směru staral Jindra dokonale. Jen díky němu se povedlo postavit tým specialistů, který Kateřinu důsledně opečovával, aby jí nic nechybělo a aby byla nejlepší.

Jindra byl Kateřině v jistých chvílích velkou oporou

Říká se, že jeho zásluhou vyhrála mistrovství i olympiádu a on byl tím, kdo jí sháněl bohaté sponzory. Kateřina sama přiznala, že byl její největší oporou. A to i v těžkých chvílích.

"Dlouho jsem v něj měla absolutní důvěru a těžko říct, jestli bych bez něj byla olympijskou vítězkou," prozradila.

Jak sama říká, život s Jindrou byl vzrušující, divoký, ale také těžký a smutný. Nejprve si s ním nechtěla vůbec začínat, protože byl ženatý. Kvůli tomu také dlouho tajila, kdo je otcem její dcery Lucky.

Pár spolu začal žít, i přesto, že měl Josef rodinu i jinde. Neumannová si prý nemohla pomoct, byla zamilovaná až po uši. Čekala, že kvůli ní podnikatel rodinu opustí a bude žít s ní a jejich dcerou. Nic z toho se však nekonalo. Jindra žil v obou rodinách paralelně.

Neuměla žít v podvodech a lžích, kompromisy nestačily

"Byla jsem připravená na spoustu kompromisů, ale ne na to, že budu jednou z mnoha, že budu žít ve věčných lžích," zavzpomínala Katka na těžké chvíle v životě.

S otcem své dcery se nakonec rozešla, když zjistila, že se mu v druhém vztahu narodilo dítě jen šest týdnů poté, co mu porodila dceru ona. Od té doby se po boku žádného muže oficiálně neukázala.

„Samozřejmě že od té doby, co jsem se rozešla s Lucky tátou, tak mým srdcem někdo prošel. Někdo tam na nějakou dobu zahnízdil, ale nikdy to nepřerostlo do nějakého vztahu,“ prozradila sportovkyně pro Blesk a dodala: „Žijeme s Luckou samy. Naše rodina jsme my a náš pes. Rozhodně není v mém životě nikdo, koho bych chtěla představovat veřejnosti. Lucka říká, že jsem vybíravá."

My Kateřině přejeme, ať své štěstí po boku muže opět najde. Přece jen jí dcera brzy vylétne z hnízda a byla by škoda, kdyby zůstala sama.