Kateřina Žbirková se od smrti manžela nezastaví: Práce ji nakonec zachránila

Zdroj: Profimedia

Kateřina Žbirková má od úmrtí svého manžela Miroslava Žbirky plné ruce práce. Známý hudebník jí totiž zanechal celou řadu úkolů, které sám nestihl dokončit. Vytíženost ale nakonec vdovu zachránila před zhroucením.

Kateřina Žbirková byla roky manažerkou svého manžela a zůstalo to tak i po jeho smrti. Proto z pochopitelných důvodů musela vdova dokončit dílo Mekyho Žbirky, který před úmrtím pracoval na svém posledním albu.

Na Žbirkovou tak padla ještě větší zodpovědnost, jelikož zůstala na vše sama. "Po koncertech otevírám iPad s dalšími úkoly od Mekyho," svěřila se Kateřina slovenskému portálu Plus 7 dní.

Žbirka na desce s názvem Posledné veci pracoval do posledních sil a dílo je plné poezie. "Posledné veci je název milostné básně z Hevierovy básnické sbírky Vták pije z koľaje z roku 1977. Meky se v době lockdownů intenzivně zaobíral poezií. Panu Hevierovi chtěl písničku věnovat jako překvapení, ale nakonec se o ní dozvěděl až ode mě, když jsem mu zavolala, že podle ní chceme pojmenovat i celé album," vysvětlila Katka.

Pohřeb jako záchrana



Po náhlém úmrtí Miroslava Žbirky musela řešit jeho žena Kateřina pohřeb, což jí nakonec paradoxně zachránilo před nervovým kolapsem. "Nejdřív mě zaměstnávalo organizování pohřbu, což bylo dost náročné. Navíc to bylo ještě v čase zuřící pandemie a za účasti mnohých vážených hostů, včetně paní prezidentky Zuzany Čaputové. Brala jsem to jako každou jinou velkou akci, které jsem už mnohokrát organizovala, a myslím, že právě to mě zachránilo před zhroucením," svěřila se výše zmíněnému webu.

"Hned potom jsem musela pokračovat v organizování nahrávání alba v Londýně, kde už bylo zarezervované studio KONK, které je ve čtvrti, odkud pocházela Mekyho máma a kde teď bydlí David. Dodělával se obal, sepsala jsem texty a tak dál. Vlastně jsem se od té doby nezastavila. A to je dobře," dodala Žbirková.

Žbirku na koncertech nyní zastupuje jeho syn David