Kateřina Žbirková se od smrti manžela nezastaví: Stihne dokončit manželovo dílo?

Zdroj: Profimedia

Kateřina Žbirková se po smrti svého manžela rozhodně nenudí. Miroslav Žbirka ji totiž zaúkoloval na roky dopředu. Vdova o svých plánech promluvila v Show Jana Krause a přiznala, že převzít břemeno po zesnulém manželovi není snadný úkol.

Kateřina Žbirková dostala od svého manžela Mekyho Žbirky těžký úkol, dokončit díla, které už sám kvůli náhlému skonu nestihl. Statečná vdova se ihned po úmrtí svého muže pustila do práce a rozhodně to pro ni není lehké.

Žbirková se vždy starala o produkci a zákulisí byznysu svého muže, nyní jí ale přibyla celá řada dalších povinností.

"Já jsem v plných přípravách na všechno. Mám toho hodně a ocitla jsem se v takové situaci, že dělám to, co jsem dělala i předtím, tedy přípravy a ještě dělám vše, co dělal Meky," přiznala Kateřina v rozhovoru v Show Jana Krause. S dokončením poslední desky pomáhá vdově syn David, který se naplno vrhl do práce, přesto ale hrozí, že nestihne dílo dokončit včas.

Snad nebudeme křít maketu

David Žbirka zdědil po svém slavném tatínkovi hudební nadání a proto bylo jasné, že musí nedokončenou desku dotáhnout právě on. Podle Kateřiny Žbirkové zvládá psychicky náročný úkol na jedničku, jen ho trochu tlačí čas.

Křest cédéčka by se měl odehrát už v květnu a toto datum stresuje jak Žbirkovou, tak jejího syna.

"Musím navíc kontrolovat svého syna, který dostal pořádně naloženo tím, že musí dokončit to album a produkuje ho. Trochu jsem se toho bála, jestli se toho nelekne, protože to má vyjít už v květnu a zatím to není ještě ani zmástrované, takže doufám, že nebudeme křtít v květnu maketu. Ale přišla jsem do studia v Anglii do studia Kong a myslela jsem si, že tam uvidím zadumaného člověka, ale místo toho tam byl můj syn, který všem šéfoval. Takže mě příjemně překvapil, jak to zvládá a snad to stihneme časově," nešetří Žbirková vůči synovi chválou.

Meky vše řídí shora

Smutek ze ztráty manžela zahání Kateřina Žbirková prací, a i když je to mnohdy náročné, je za to ráda. Díky četným zápiskům, které po sobě hudebník zanechal, má vdova práce na měsíce, možná roky dopředu.

"On měl spousty poznámek, co se týkalo jeho práce. Měl Ipad, kde bylo vše zapsané, co se má udělat. Takže já s hrůzou listuju, co mě ještě čeká. Na druhou stranu jsem ráda, protože když mám co dělat, tak nemám čas smutnit a ten Meky se mnou takhle pořád je," uzavřela.

Žbirkův syn David (vlevo) věnuje všechen čas dokončení otcovy desky