Kateřina Zemanová popřela spekulace o potratu a promluvila o vlastní rodině

Zdroj: Profimedia

Kateřina Zemanová se objevila na charitativním dni Setkání zázraků v porodnici v pražském Podolí. Dcera prezidenta je totiž patronkou projektu Anděl mezi zdravotníky, který na akci reprezentovala. Zemanová prozradila, jak to má s dětmi, zda má přítele a jestli v budoucnu o rodině vůbec uvažuje.

Akce v porodnici, kterou navštívila Kateřina Zemanová, byla na počest lékařům, kteří za 10 let zachránili již stovky dětí během komplikovaných porodů.

Dcera prezidenta Miloše Zemana zde předala šek vítězi soutěže Anděl mezi zdravotníky.

"Ono je to spojení dvou akcí, ta první je Anděl mezi zdravotníky, je už třetí ročník a jsem toho patronkou. Pan doktor Patrice, který tady pracuje, tak vyhrál první cenu, to znamená, že jsme spojili ty dvě akce dohromady a slavnostně jsme mu to šli předat. Máme radost, že se to dalo spojit a že je to fajn den i pro děti," vysvětlila Kateřina webu Extra.

Spekulace o potratu

Ačkoliv se Kateřina Zemanová zapojuje do akcí spojených s dětmi a porody, sama se zatím do mateřství příliš nežene.

"Není to věc, o které bych teď aktivně přemýšlela," prozradila prezidentova dcera, že o vlastní rodině zatím neuvažuje. Následně dodala, že i když je nyní bez partnera, přesto se o sobě občas dočte velice zajímavé informace.

"Já jsem slyšela, že jsem byla tajně na potratu, čemuž se směju. To jsou takové spekulace, které ani nevím, odkud přišly," uzavřela Zemanová s úsměvem.