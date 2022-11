Zemanová jako šedá myška: Otce dorazila podpořit na předávání vyznamenání

Zdroj: Profimedia

Na Pražském hradě se konala důležitá společenská událost. Miloš Zeman naposledy ze své funkce udělil státní vyznamenání a na akci dorazila nejen celá řada celebrit z českého showbyznysu, ale k překvapení všech se mezi hosty objevila také prezidentova dcera Kateřina Zemanová.

Předávání státních vyznamenání přilákalo na Pražský hrad stovky hostů. Prezident Miloš Zeman ocenil největší počet osobností za své funkční období a řády a medaile rozdal celkem 78 jedincům.

Mezi nimi jsou například příslušníci legendární odbojové organizace Tři králové, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zpěvačka Hana Zagorová, hudebník Miroslav Žbirka nebo bývalá manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa, Ivana Trumpová.

Svého otce dorazila podpořit Kateřina Zemanová, která se ukázala ve společnosti po delší době. Dceru prezidenta ale díky zvolenému outfitu poznal málokdo. Kateřina se zahalila do beztvarého outfitu hnědé barvy a příliš starostí si nedělala ani s účesem, neučesané vlasy si pouze dala za ucho a vytvořila tím jakýsi styling "vstala a šla". Kdyby jí doprovod nedělal hradní kancléř Vratislav Mynář, nevšimli by si jí nejspíš ani přítomní novináři, kteří zachytili Zemanovou na jediném snímku.

Z Čech do Londýna a zpět

Kateřina se Zemanová se více než před rokem vrátila do Čech z Londýna, kde pracovala a studovala. Dceři prezidenta Miloše Zemana se v rodné zemi zalíbilo a prozatím nemá v úmyslu znovu prchnout do ciziny.

"Zůstávám tady, dokud to jde. Uvidíme, jak to bude dál, ještě jsem zatím nad tím nepřemýšlela. Takto mi to zatím vyhovuje. Jsem ráda, že jsem tady s rodinou a jsem ráda, že je tátovi líp a doufám, že to tak i vydrží," prozradila v létě Zemanová webu Super.

Kateřina přes pracovní vytíženost a starost o otce zatím neměla čas na seznamování a je stále single. "Partner není. Nevím o něm, jsem single. Žádné tajemství nemám. Nehrnu se v tuto chvíli do vztahu, uvidíme, jak se to vyvine, zatím to není ani moje priorita," tvrdí sympatická brunetka.