Katharine Hepburn: Odmítala neskutečné boháče, o životní lásku pečovala do smrti

Zdroj: Profimedia

O sebevědomé ženě, která ráda nosila kalhoty, Katharine Hepburn, se všeobecně ví, že neměla o nápadníky nouzi. Nikdy ale žádného muže nepotřebovala vlastnit, manželství odmítala a jen kvůli jedné jediné lásce uměla upozadit své zájmy.

Herečka s ostře řezanými rysy Katharine Hepburn se narodila do rodiny váženého lékaře, který bojoval za práva černochů a bojovnice za politická práva žen, která se aktivně zabývala otázkou plánovaného rodičovství.

Herectví tedy nebylo úplně tím, co si pro dceru přáli, ale stejně ji v něm podporovali. Nikdy nechyběli na premiérách, a to včetně sourozenců a jejich rodin, se kterými měla také velmi vřelý vztah. Jejich děti měla ráda jako své vlastní, ty totiž nikdy neměla.

První film natočila roku 1932 a šlo o snímek Rozvodová záležitost. Následovaly hity jako Hádej, kdo přijde na večeři nebo Na Zlatém jezeře. Roku 1999 ji Americký filmový institut ocenil jako nejlepší herečku všech dob.

Prožila vášnivý románek s miliardářem, žádost o ruku však odmítla

O muže neměla Katharine nouzi. Nikdy ale nestála o manželství, jednou si ho sice vyzkoušela s obchodníkem Ludlowem Ogdenem Smithem, ale dlouho v něm nevydržela. Vášnivý románek prožila i s miliardářem a nenapravitelným sukničkářem Howardem Hughesem. I ten ji požádal o ruku. Odmítla ho, ale i po rozchodu zůstali celoživotními přáteli.

Její další velkou láskou byl herecký kolega Spencer Tracy. Ten byl sice ženatý, ale to krásce vůbec nevadilo, ba naopak, vyhovovalo jí to. Sice ho milovala celým srdcem, ale nechtěla ho vlastnit, tudíž ho do žádného rozvodu ani závazků nenutila. Dokonce jen kvůli němu upozadila své zájmy nad jeho vlastní.

O nemocnou životní lásku pečovala až do konce, na pohřeb však nešla

Nevadily jí ani jeho občasné románky s mladými herečkami a pomáhala mu řešit problémy s alkoholem. Poté, co se jeho zdravotní stav zhoršil, několik posledních let o něj pečovala. Její životní láska zemřela pouhých sedmnáct dní po konci natáčeni filmu Hádej, kdo přijde na večeři, kde si zahrál právě s Hepburn. Katharine se zachovala jako dáma i po hercově smrti. Na pohřeb nešla z úcty k rodině a Spencerově zákonné manželce. Veřejně o svém vztahu s tímto mužem promluvila až po její smrti.

Katharine Hepburn si sama naposledy zahrála v roce 1993, kdy jí bylo úctyhodných sedmaosmdesát let. Následně onemocněla Parkinsonovou chorobou, trpěla problémy s pohybem a trápil ji i zápal plic. Nakonec jí byl diagnostikován i zhoubný nádor v krku. Zemřela 29. června 2003 měsíc po svých 96. narozeninách.