Katka Říhová se stala maminkou, po náročném porodu je moderátorka na JIP!

Moderátorka a kolegyně Leoše Mareše z Evropy 2 Kateřina Říhová v pátek porodila dceru. Příchod holčičky na svět ale neproběhl bez komplikací, lékaři nakonec museli provést císařský rez.

Kateřina Říhová se neřídí příslovím o vstupování do stejné řeky. Moderátorce před lety nevyšlo manželství s hudebním producentem Michaelem Říhou, loni se ale začali čím dál častěji objevovat spolu.

Dvojice spolupracovala na prvním hudebním singlu Říhové a evidentně mezi nimi přeskočila jiskra a to hned podruhé! Tentokrát do toho šli bývalí manželé po hlavě a rovnou se pustili do plození potomků.

"Budeme rodiče, jsme z toho ještě trochu vykulený, ale moc se těšíme," oznámila hvězda Evropy 2 na podzim radostnou novinku. I když Říhová poctivě trénovala na porod, nakonec své zkušenosti nemohla uplatnit. Její dcera byla totiž příliš veliká, což zkomplikovalo celý průběh příchodu miminka na svět.

Katka Říhová měla náročný porod

"Sofie Říhová, 5. března 2021. Vítej, lásko naše," pochlubila se Kateřina Říhová na svém Instagramu fotkou holčičky, která dostala netradiční jméno.

Čerstvá maminka přiznala webu TN.cz, že průběh porodu nebyl zrovna ideální, dcera byla totiž větší, než lékaři původně předpokládali.

"Bylo to teda fakt náročný. Já jsem se na porod poctivě připravovala, chodila jsem na procházky, jedla jsem chilli, absolvovala jsem předporodní kurzy. Na všechno jsem byla připravená, přistupovala jsem k tomu pozitivně. Potom mi ultrazvukem zjistili, že miminko bude větší, jenomže já jsem trošku menší," prozradila moderátorka. V nemocnici se pokoušela rodit přirozeně dokonce několik dní, nakonec ale musela na císařský řez.

Moderátorka Evropy 2 se zotavuje na JIP

"Nakonec mi nabídli vyvolávaný porod, asi čtyři dny před termínem, aby se co nejrychleji dostala ven. Jenomže na to moc nereagovala, tři dny jsme ten porod vyvolávali, načež se to trochu rozjelo, ale málo. Holčička měla větší hlavičku, takže nebyla schopná projít. Tak jsme museli zvolit variantu, že na svět přijde jako císařovna," popsala Katka Říhová.

"Je zdravá, krásná, váží asi 3 700 gramů, takže je to opravdu macík. Já jsem teď na jednotce intenzivní péče, dneska by mě měli přendat na pokoj a tam se budeme s malou více seznamovat a tam se mi také bude hojit jizva po císaři. Ta rekonvalescence bude odhadem trvat pět až šest dní. Malou jsem viděla všehovšudy třikrát, jednou na porodním sále a potom ji dvakrát přinesli ukázat, takže pocity jsou zatím velice krátké. Ale vím, že ji strašně miluju." říká šťastná maminka.

Moderátorka se nyní zotavuje na JIP, kde má návštěvy kvůli covidu zakázané, její bývalý manžel ale u porodu byl. Říhová byla za podporu partnera velice vděčná zvlášť proto, že loni touto dobou otcové na sál nesměli. "Jsem za to strašně ráda. To před rokem touto dobu nebylo možný," uzavřela.

Novopečené mamince gratulujeme a jí i malé Sofince přejeme hlavně mnoho zdraví.