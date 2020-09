Katy Perry se po porodu vrací do formy. Důležitou roli hraje jablečný ocet

Pomocník jménem transcendentální meditace

Transcendentální meditace je druh meditace, kterou je možné naučit se od učitele. „Kompletně mi to vyčistí hlavu a něco to spouští v mém mozku. Bývám pak mnohem kreativnější. Pomáhá mi zároveň od úzkostí, depresí, je skvělá na jet lag, kocovinu a výkyvy nálad,” prozradila Katy. Tento druh meditace praktikuje již déle než deset let.