Fekální historka ho provází celý život: Kazma se svěřil se strašlivým trapasem

Kamil Bartošek alias Kazma o svém soukromí málokdy mluví, tentokrát ale udělal velkou výjimku, a dokonce zavzpomínal na své dětství. S humorem sobě vlastním odvyprávěl dnes už humornou historku, která pro něj kdysi ovšem vůbec vtipná nebyla. Ve školce se mu totiž stala nehoda.

Kamil Bartošek se dlouhou dobu skrýval a nebylo o něm slyšet. To se ale naprosto změnilo ve chvíli, kdy začal s propagací svého filmu Onemanshow: The Movie. Nyní poskytuje jeden rozhovor za druhým a kromě zmíněného snímku mu nedělá problém hovořit ani o jeho soukromí. V talkshow 7 pádů Honzy Dědka vzpomínal například na své dětství a hovořil o tom, jaké trauma si odnesl ze školky.

2 hodiny pekla

Moderátor Honza Dědek se Kazmy zeptal, zda se mu v dětství nestal nějaký trapas. Ten chvíli přemýšlel a váhal, zda se do svého vyprávění má vůbec pouštět. Nakonec ale spustil. „Já jsem se ve školce na procházce v parku pokakal. A já jsem se to hrozně dlouho bál říct paní učitelce, takže jsem tam v tom chodil 2 hodiny. A to poškození oblečení se rozšířilo po celé spodní části,” rozesmál Kamil Bartošek publikum. Tím ale jeho trápení neskončilo. Nejhorší část historky měla teprve přijít.

Ostuda před spolužáky

„Byla to zapeklitá situace. Věděl jsem, že přijde moment, kdy budu muset něco udělat, kdy se to prostě odhalí. A k tomu odhalení došlo v šatně,” pokračoval Kazma a popisoval přitom, že měli ve školce sprchu na chodbě mezi třídou a šatnami, přičemž ona sprcha nebyla nijak krytá. „Takže všechny ty děti, které to v šatně zjistily, procházely kolem sprchy, kde mě učitelka sprchovala,” vzpomínal na nepěkný zážitek influencer.

„Ony si to ty učitelky možná neuvědomovaly, ale tam kolem mě chodily třeba holky, které se mi fakt líbily. A já tam byl podělanej, nahej, sprchovanej,” vyprávěl Kazma a s humorem dodal, že se na něm zážitek možná podepsal. „Je možné, že se ta traumata pak propsala do mých současných vztahů a mám s tím problémy,” zakončil historku Kazma a rozesmál celý sál.