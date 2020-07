Nová pravidla! Kde jsou povinné roušky?

V Praze vzniklo ohnisko nákazy v klubu Techtle Mechtle, kde se konal divoký večírek a v souvislosti s tímto mejdanem je nakaženo už přes sto lidí! I to byl důvod, proč v pátek zdejší hygienička Zdeňka Jágrová vyhlásila povinnost nosit roušky v lékárnách a v čekárnách ordinací.

Velmi přísná pravidla platí také v obci Vlčnov. Hygienici tu podle pátečních zpráv evidovali devětadvacet nakažených a přes sto padesát lidí musí být v karanténě. Podobná pravidla platí i kraji Vysočina, konkrétně v Jihlavě a Telči.

V Jihlavě došlo k rozšíření COVIDU-19 v místním Alzheimercentrum, kde evidují několik desítek případů a to jak mezi klienty centra, tak mezi personálem. Kvůli zhoršující se situaci se vrátily roušky i do Libereckého a Ústeckého kraje. V obou krajích se jedná zejména o zdravotnická a sociální zařízení plus lékárny.

Nezapomeňte chránit sebe i své blízké! Pokud možno si roušku nasazujte preventivně i do obchodů, kde se nachází větší počet lidí, a sledujte přesné pokyny v kraji vašeho bydliště!