Keanu Reeves: Svatba s Winonou Ryder a role díky falešnému podpisu!

4. Ochotně skrouhl vlastní honorář

Zdroj: profimedia

O Reevesovi je známo, že je to skromný, hodný a ohleduplný chlap. A taky hodně drahý herec. U několika projektů se proto rozhodl, že sníží požadavky na svůj honorář, aby si produkce mohla dovolit další vynikající a drahé herce. ,,To je vše, co musím udělat?" vzpomíná na jeho otázku jedna z produkčních. ,,Určitě. Ještě něco jiného? Protože já to udělám!" Díky jeho pochopení a vlastní obětavosti si filmové produkce mohly dovolit obsadit takové hvězdy jako Al Pacina, Genea Hackmana nebo Jacka Nicholsona do rolí Reevesových kolegů.