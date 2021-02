Herečka Keira Knightley odmítá natáčet nahá: Svlékne se jen za jistých podmínek

Nahota pro herečku ve filmu musí mít zkrátka smysl. „Nechci dělat ty šílené sexuální scény, kde jsou lidé upocení a vzdychají. Nemám o to zájem,” řekl ještě herečka. „Pokud by byl film o mateřství, o tom, jak výjimečné je vaše tělo, jako najednou musíte poznávat, jak ho najednou vidíte úplně jinak, které jste si nedovedli představit, dokud jste se nestali matkou, tak ano, ráda bych to zkoumala s režisérkou, ženou, která by tomu rozuměla,” vysvětlovala Keira, v jakém případě by e znovu postavila před kameru nahá.

Nahé scény však v žádném případě neodsuzuje. „Samozřejmě, čas od času si řeknu: ‘Jo, dokážu si představit, že tady by ten styk opravdu dával smysl a k tomu je potřeba někdo, kdo je opravdu sexy.’ K tomu ale mohou režiséři použít někoho jiného. Jsem na to už marné, moje tělo porodilo dvě děti, takže bych raději nestála nahá před skupinou mužů,” svěřila se herečka.