Členové kapely Kelly Family dnes: Svede je smrt Barby opět dohromady?

Byly doby, kdy vystupovali na jednom koncertě za druhým. Jak ale plynul čas, z kdysi obrovské slávy se začala stávat spíše vzpomínka, a to nejen pro jejich fanoušky, ale i je samotné. Kapela Kelly Family byla v devadesátých letech na úplném vrcholu a jejich hity znal téměř každý. Nyní, několik let poté, co již její členové aktivně nevystupují, se mnozí začali pídit potom, čemu se vlastně věnují dnes. Pozornost si kapela před pár dny získala i kvůli nečekanému úmrtí Barby Kelly…

An Angel, First Time, Can’t Help Myself. Třeba takové hity má na kontě kdysi nesmírně populární kapela Kelly Family, která byla, jak už její název napovídá, složena z rodinných příslušníků rodiny Kellyových. S postupem času ale jejich hvězda vyhasínala, a to možná vycítili i někteří z členů. Ti se tak rozutekli do světa a snažili se vybudovat kariéru čistě na svých jménech. Mnohokrát ale ne zcela úspěšně. Co dělají dnes?

Sólová dráha, nemoc a modeling

Mnoho z členů kapely Kelly Family se postupem času rozhodlo zkusit štěstí při sólové dráze. Mezi ty patří Kathy, Patricia, Jimmy nebo třeba Paddy. Záměr to byl zcela jistě skvělý, ani jeden z nich ale bez rodiny po svém boku nedosáhl takových úspěchů, jako když se spojili dohromady. I to oni pochopili a ani od jednoho z členů rodiny Kellyových v dohledné době nelze očekávat žádné sólové album. Fanoušci je zkrátka měli rádi jako celek.

Kromě kariéry však mnozí bojovali i se zdravotními problémy. Patricia, která byla mnohými považována za nejkrásnější členku kapely, musela čelit hned několika nemocem. Prodělala například zánět míchy, v důsledku kterého byla dle Blesku několik měsíců upoutána na lůžku a zároveň částečně ochrnula. Když se její stav začal zlepšovat, onemocněla rakovinou prsu. Patricia se ale nevzdávala. Statečně o svůj život bojovala, až se jí nakonec podařilo nemoc překonat.

Dost možná nejvíce bylo ale v posledních letech slyšet o Maite. Ta účinkovala v několika německých muzikálech, porotcovala v SuperStar, a dokonce se zúčastnila taneční soutěže Let’s Dance, kterou vyhrála. V současné době spolupracuje s obchodem BonPrix, v němž působí jako modelka a návrhářka pro plus size modelky.

Smrt i problémy s úřady

Jedním z nejvýraznějších členů kapely byl bezesporu Angelo. Ten se zároveň skupiny držel po velmi dlouhou dobu. Odstoupil z ní v roce 2020, kdy uvedl, že trpí syndromem vyhoření a že se chce věnovat vystupování jen se členy své vlastní rodiny. Německé úřady ovšem vidí jeho rodinný byznys docela jinak. Nezamlouvá se jim totiž, že Angelo zaměstnává své vlastní děti.

Jde celkem snadno říci, že zářící hvězda kapely Kelly Family dávno vyhasla. Její členové na hudbu ale nikdy nezanevřeli a věnují se jí dodnes, i když ne tak úplně komerčně. Mnoho z nich si založilo vlastní rodiny a na minulé úspěchy rodinného podniku se dívají již jen s nostalgií. V nedávné době ovšem Kelly Family opět přitáhla pozornost. Světem totiž otřásla zpráva o nečekaném úmrtí členky Barby, která po krátké nemoci zemřela ve věku pouhých pětačtyřiceti let. Rodina šokující informaci zveřejnila na sociální síti bez většího vysvětlení. Je ovšem známým faktem, že Barby v posledních letech života bojovala se silnými psychickými obtížemi.

Jedním z největších hitů kapely je dodnes píseň An Angel:

