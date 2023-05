Kevin Costner se po 19 letech rozvádí: Jeho krásné manželce došla trpělivost

4

Kevin Costner a Christine Baumgartner

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Charismatický herec Kevin Costner momentálně neprožívá to nejšťastnější období. Jeho manželství s o 20 let mladší módní návrhářkou Christine Baumgartner totiž dospělo do svého konce. Tedy alespoň podle Christine, která požádala o rozvod.