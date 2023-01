Milostné pletky Kevina Costnera: Spal se ženou bývalého francouzského prezidenta

Zdroj: Profimedia

V devadesátých letech patřil mezi hereckou špičku a podlamovala se z něj kolena milionům žen po celém světě. On sám si také slávu užíval plnými doušky. Postelí mu prošly desítky žen, se kterými má sedm dětí.

Jeden z nejoblíbenějších herců Hollywoodu Kevin Costner slaví 68. narozeniny a i přes svůj pokročilý věk vypadá stále skvěle. Možná je to tím, že má momentálně po svém boku o dvacet let mladší partnerku, která ho udržuje ve formě.

Kevin Costner se narodil v Kalifornii a po tatínkovi zdědil indiánskou, německou, ale i irskou krev. Od malička miloval westerny, zpíval ve sboru a psal písničky. S rodiči se často stěhoval. Na univerzitě vystudoval marketing a při studiu začal navštěvovat herecké kurzy.

Aby se v Hollywoodu uživil, pracoval jako řidič autobusu

Po čase zjistil, že herectví je opravdu to, co chce dělat a přestěhoval se do Hollywoodu. Aby se uživil, pracoval jako řidič autobusu. Pak ale v 80. letech přišly menší role, ve kterých si ho všiml režisér filmu Fandango, který mu dal šanci. Psal se rok 1985 a Coster zabodoval, ještě tentýž rok natočil i film Silverado. Šlo o westernový snímek, který mu byl osudný. Navíc se zamiloval do života rančerů a žil tak i v soukromí.

S první manželkou se seznámil na vysoké. Šlo o Cindy Silvu. Ta vypadala jako Sněhurka, kterou prý dokonce hrála ve školních představeních. Pár se vzal roku 1987 a zplodil tři děti - Annie, Lily a Joea. Vydrželi spolu krásných šestnáct let. I rozvod se nesl v přátelském duchu. Cindy díky němu získala 80 miliónů dolarů.

Postelí mu prošla celá řádka žen, s nimiž má sedm dětí

Po rozvodu Costnerova sláva stoupala do hvězdných výšin, po legendárním Tanci s vlky natočil filmy jako Osobní strážce, Dokonalý svět, Vzkaz v lahvi, Zelený svět či Posel budoucnosti. Každý film pro něj byl důležitý a vždy do něj šel naplno. Jako jeden z herců získal Oscara i za režii.

Jeho životem prošla celá řádka žen v čele s Bridget Roony, se kterou má syna Liama. Mezi jeho milenky patřila i manželka bývalého francouzského prezidenta Carla Bruniová-Sarkozyová. Následovala modelka a návrhářka Christine Baumgartner, s níž se několikrát rozešel a zase dal dohromady. Nakonec se vzali a mají spolu také tři děti, a to Caydena, Hayese a Grace. S o dvacet let mladší Christie je herec dodnes. Manželství vypadá stabilně a oba spojuje láska k dětem. Tak snad už se starý sukničkář vybouřil a po boku krásky spokojeně dožije.

Zdroje: People, The Sun