Z Kevina Federlinea je cvalík: S manželkou je šťastný, Britney Spears kritizuje

Britney Spears je sice dvojnásobnou matkou, se svými syny má ale známá zpěvačka vztahy na bodu mrazu. Chlapce soud svěřil před lety do péče otce a dnes se Sean ani Jayden nechtějí s matkou vídat a dokonce odmítli účast i na její nedávné svatbě. O rodinných vztazích promluvil v televizi bývalý manžel Britney, Kevin Federline.

Bývalý manžel Britney Spears, Kevin Federline, se v rozhovoru pro televizi ITV rozpovídal o svých dětech a jejich vztahu s matkou.

"Kluci se rozhodli, že se s ní teď nebudou vídat. Je to už několik měsíců, co ji viděli naposledy. Rozhodli se, že na její svatbu nepůjdou," prozradil hudebník v interview a zdůraznil, že podle něj synům vadí mimo jiné i to, jak se jejich matka neustále prezentuje na Instagramu nahá.

"Snažím se jim vysvětlit: Podívejte, možná je to jen další způsob, jak se snaží vyjádřit sama sebe. Ale to nic nemění na tom, co to s nimi dělá. Je to drsné. Nedokážu si představit, jaké to je být teenagerem, který musí jít na střední školu," dodal Federline s tím, že je přesvědčený, že Jamie Spears, který Britney dlouhé roky dělal poručíka, svou dceru zachránil.

Neměl na to právo

Britney Spears na vyjádření exmanžela ihned reagovala v příspěvku na Instagramu. "Je mi smutno, když slyším, že se můj bývalý manžel rozhodl diskutovat o vztahu mezi mnou a mými dětmi. Výchova dospívajících chlapců není nikdy pro nikoho snadná. Dala jsem jim všechno," napsala zpěvačka. V textu mimo jiné zmiňuje, že ji její matka přesvědčila, aby syny po rozvodu svěřila jejich otci.

Na sociálních sítích se později vyjádřil i aktuální manžel Britney Spears, Sam Asghari, kterého si hvězda vzala letos v červnu.

"Neměl právo na prohlášení ohledně toho, že se děti distancovaly a je nezodpovědné toto prohlášení učinit veřejně. Chlapci jsou velmi chytří a brzy jim bude 18, aby se mohli sami rozhodovat, a možná si nakonec uvědomí, že těžké bylo mít otce, který více než 15 let nebyl moc dobrým vzorem," zastal se Asghari své ženy.