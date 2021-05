Kevin Spacey se vrací! Po obviněních ze sexuálního natáčení nesměl léta natáčet

Oscarový herec Kevin Spacey má za sebou velmi perné roky. V roce 2017 se začaly objevovat zprávy o údajném sexuálním obtěžování, jehož se měl v minulosti dopouštět na několika mužích. Jeho kariéra tím hodně utrpěla a tvůrci s hercem nechtěli mít nic společného. Zdá se ale, že se nyní přece jen blýská na lepší časy.

Již od osmdesátých let o něm bylo pořádně slyšet. Herec Kevin Spacey se objevil v několika rolích, díky čemuž se nesmazatelně vryl do divácké paměti. Tou nejznámější ovšem dodnes zůstává snímek Americká krása, za který si dokonce odnesl Oscara za nejlepší výkon v hlavní roli. Jeho kariéra nadále stoupala a až do roku 2017 neměl o pracovní nabídky nouzi. Pak ale přišla tvrdá rána.

Sexuální obtěžování

Rok 2017 pro Kevina Spaceyho všechno změnil. Tehdy se totiž začala ve velkém objevovat nejrůznější obvinění, v nichž jistí muži obviňovali Spaceyho ze sexuálního obtěžování. Přestože žádné z obviněních do dnešního dne nevedlo k pravomocnému rozsudku, Hollywood dal od oscarového herce rychle ruce pryč.

Dokonce jej podle webu novinky.cz tvůrci filmu All the Money in the World z již hotového snímku vymazali a jeho scény přetočili s hercem Christopherem Plummerem. Obvinění přitom v několika případech působila poněkud zmatečně. V jednom případě si totiž údajná oběť obvinění rozmyslela, v dalším případě chtěl jeden z mužů Spaceyho žalovat pouze anonymně, což soud pochopitelně zamítl. V jiném se zase hovořilo o tom, že se měl jistý incident odehrát tak dávno, že je již promlčen.

Nová role po několika letech

Jak se ale zdá, Kevin Spacey by se v brzké době mohl přece jen vrátit na plátna kin, a to v italském snímku L’uomo Che Disegno Dio (Muž, který stvořil Boha). V něm by měl ztvárnit menší roli. Zajímavé je, že film paradoxně vypráví příběh muže, který byl neprávem obviněný ze sexuálního obtěžování.

„Jsem velmi šťastný, že Kevin souhlasil s účastí v mém filmu. Považuji ho za skvělého herce a nemůžu se dočkat, až to odstartujeme,” uvedl Frank Nero, režisérem filmu. Kevin Spacey se ke své nové roli prozatím nijak nevyjádřil.

Kevina Spaceyho si diváci vybaví hlavně v souvislosti s filmem Americká krása:

Zdroj: Youtube