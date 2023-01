Samantha ze Sexu ve městě zaskočila fanoušky na předávání cen mladým přítelem

Zdroj: Profimedia

Kim Cattrall, představitelka Samanthy Jones ze Sexu ve městě, v sobě rebelku nezapře. Po delší době se ukázala na veřejnosti, společnost jí dělal o šestnáct let mladší partner. S výrazně mladším mužem žije Kim už šest let. Půvabná herečka si vztahu jistě užívá, má za sebou tři nepovedená manželství.

Sympatický pár se ukázal na udílení cen Glamour Women of the Year Awards 2022 v Londýně. Společenské akce navštěvuje většinou Kim sama, nyní její partner udělal výjimku, možná za tím stály odvážné minišaty herečky.

Okouzlující pár

Kim na předávání cen jenom zářila, v černých minišatech bez ramínek hrdě pózovala vedle svého přítele. I Russell nezůstal ve stylingu pozadu, oblékl si elegantní tmavě šedý oblek s černou kravatou. Sympatický muž si herečku získával delší dobu. Když o ni usiloval, tak si ji dost předcházel, toto dvoření na herečce zanechalo silný dojem. Také ji na něm zaujal jeho smysl pro humor a to, že se s ním cítí být sama sebou, prozradila pro časopis People. Do sňatku se ovšem nehrnou nejspíše kvůli tomu, že herečka má za sebou už tři nepovedená manželství. Nejkratší z nich trvalo dva roky.

Konec Sexu ve městě

To, že se Kim neobjevila v pokračování ikonického seriálu Sex ve městě, zklamalo celou řadu fanoušků. Herečka do pokračování nešla z několika důvodů, jedním z nich byl konflikt se seriálovou Carrie. Právě se Sarah Jessicou Parker měla Kim veřejné přestřelky na Twitteru. Před natáčením další řady se k návratu postavy Samanthy vyjádřila Sarah dost jasně. „Nemyslím si, že by to dělalo dobrotu. Myslím, že z její strany je zkrátka příliš mnoho negativních pocitů, které sdílela veřejně,“ uvedla pro Variety. Fanoušci Kim ovšem nemusí smutnit, herečka se letos objeví hned v několika nových snímcích. Po boku Roberta De Nira bude zářit ve filmu About My Father, objeví se i v novém seriálu od Netflixu Glamour.