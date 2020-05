Svědectví basketbalisty Dennise Rodmana: King Čong-un rozhodně není v pořádku!

"Jediné co mohu prozradit: Pokud vidíte jeho sestru v televizi, jak řídí zemi, tak si buďte jistí, že něco není v pořádku. To je vše, co vám k tomu řeknu," tvrdil nedávno Rodman moderátorovi v pořadu Good Morning Britain.

Pochybnosti o stavu Kim Čong-una vyjádřila i Čínská bojovnice za lidská práva Jennifer Zeng, která naznačila, že mohl při slavnostním otevírání továrny ze začátku května vládce nahradit dvojník!

Jelikož si ale severokorejská média informace o svém vůdci přísně cenzurují, nikdo netuší, jaká je reálná situace. Jedno je však jisté, podivností je na této kauze víc, než je zdrávo…