Kim Čong-un byl krutý už jako školák: Spolužáci mu říkali „malý tyran“!

Mladý Kim byl ve třídě notoricky známý svou brutalitou. Údajně kopal do spolužáků, na které také plival. A všichni se ho báli tak moc, že se na něj nikdo neodvážil žalovat. Znepokojující povahové rysy si tyranský Kim Čong-un přenesl i do dospělosti, ve které převzal do svých obtloustlých ručiček vládnutí nad Severní Koreou po svém otci Kim Čong-ilovi.