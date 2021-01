Otroctví a cenzura: Herečka Kirstie Alley hájí jméno Trump, se zlou se potázala

Zastávat se Donalda Trumpa se rozhodně nevyplácí. Své o tom ví i herečka Kirstie Alley, která se proslavila ve filmech Kdopak to mluví. Když bylo o víkendu oznámeno, že byl Donaldu Trumpovi zablokován účet na sociální síti Twitter, rozhodla se herečka sdílet příspěvek, který obsahoval výrok právničky Americké unie civilní svobody Kate Ruane. „Všechny by mělo znepokojovat, když společnosti jako Facebook a Twitter svou neprověřenou silou odstraní lidi ze svých platforem, které jsou nepostradatelné pro projevy miliard lidí,” stálo v postu.

„Je to pravda, průměrný člověk nebude mít nadále platformu, na které by mohl zveřejňovat své názory. Tomu se říká otroctví. Tato cenzura dokazuje, že technologie nyní drží klíče k řetězům,” napsala pak k citaci právničky sama herečka. Během chvíle se příspěvek dočkal obrovské pozornosti, avšak ne zrovna takové, jakou by si herečka představovala. „Toto je šokující minimalizace skutečné brutality otroctví,” komentoval výrok herečky jeden z uživatelů.