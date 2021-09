Nebavily se roky: Klára Issová sestřenici krádež partnera po letech odpustila

Zdroj: Profimedia

Dnes si skvěle rozumí, byly ovšem časy, kdy si mohly sotva přijít na jméno. Herečky a sestřenice Klára a Martha Issovy si vždy byly blízké, pak ale přišlo něco, co mohla Klára jen stěží rozdýchat. Byla totiž šťastně zadaná s režisérem Davidem Ondříčkem, který se později zakoukal právě do její sestřenice Marthy. A tu si po letech také vzal.

Jsou z jedné rodiny a obě jsou skvělými herečkami. Kvůli osobním neshodám se však dlouhá léta nebavily. Klára a Martha Issovy krizi dávno zažehnaly, jednu dobu to však vypadalo tak, že spolu snad už nikdy znovu nepromluví. A to všechno kvůli lásce. Tehdy byla totiž již čtyři roky Klára Issová šťastně zadaná a s režisérem Davidem Ondříčkem tvořili pár, který mnozí obdivovali. Jenže pak se režisér zakoukal do její mladší sestřenice Marthy. A obrovská křivda byla na světě.

Několikaletá nevraživost

Postupem času ovšem Klára pochopila, že nikdo nechtěl nikomu ublížit a vše se dost možná stalo tak, jak mělo. Zpočátku sice podle Krajských listů mohla situaci jen stěží překousnout, pak ale došla prozření. „Život je někdy zajímavý a člověk nikdy neví, kam ho jeho cesty zavedou. Nám se sice stala tahle zapeklitá situace, ale ne proto, aby někdo někoho někomu odvedl. Proběhlo to velmi čistě. Spíše je to o tom, že člověk hledá partnera pro život, někoho, s kým si rozumí, s kým má stejné světy. To je myslím úplně normální,” vyjádřila se před časem pro Expres Klára Issová, která již žádnou zášť nepociťuje.

Bavit se začaly po šesti letech

Poprvé od rozpadu jejího vztahu s Ondříčkem se Klára a Martha Issovy společně na veřejnosti objevily na konci roku 2016, kdy podle Blesku vyrazily na křest kalendáře Proměny Chantal Poullain. Tehdy všechny přítomné hosty velmi překvapily, neboť se od sebe takřka nehnuly na krok a celý večer se spolu bavily. Bylo jasné, že je krize zažehnána.

A i Kláře se nakonec podařilo najít toho správného parťáka pro život a seznámila se s mladším sportovcem Jakubem. Do svatby či pořízení potomka se ovšem prozatím nehrnula. „Nevíme, jestli spolu vydržíme do zítra, nebo třeba deset let. Ale to není podstatné. Řekli jsme si, že si užijeme každý den tak, jako by byl ten první,” prohlásila před časem Issová pro Expres.

Klára Issová je nesmírně krásná: