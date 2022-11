Vzpomínáte na Kláru Jandovou z Rodinných pout? Dozrála v ženu a je maminkou

Zdroj: Profimedia

Klára Jandová sice nepatří mezi herečky, které vídáte na televizních obrazovkách pravidelně, ale jistě si ji pamatujete z rolí křehkých princezen, které se postupem času proměnily do rolí královen. Nyní je Klára především šťastnou maminkou.

Krásnou Kláru Jandovou diváci mohli vídat před lety v oblíbeném seriálu Rodinná pouta, kde ztvárnila jednu z hlavních rolí, a následně v seriálu Cesty domů. Blýskla se ale už jako teenagerka v seriálech Heřmánci nebo Co teď a co potom.

Jandová vystudovala hudebně dramatické umění na Pražské konzervatoři a poté působila v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Následovalo divadlo ABC, kde se stala nejmladší členkou.

Poprvé se objevila ve Studiu kamarád

Před kamerou se objevila poprvé ve čtyřech letech a to ve Studiu kamarád, kde hrála pravidelně na flétnu. Jako herečku dětských rolí jste ji pak mohli vidět třeba v legendárním seriálu Chlapci a chlapi nebo ve slovenském večerníčku Rozprávky zo škvolky.

Nyní je Kláře už čtyřicet tři let a v roce 2016 porodila svého prvního potomka. Otce však dlouho úzkostlivě tajila. I proto, že nerada mluví o svém soukromí, ale především proto, že byl v tu dobu ženatý a měl dvě děti.

„Je to on, to není nic tajného, ani nikdy nebylo,“ uvedla posléze Jandová. „Žijeme spolu už pár let. Z bývalého vztahu děti skutečně má, všichni o sobě víme a vycházíme v pohodě,“ řekla Blesku.

Od princezen ke královnám

Postupem času se přišlo na to, že jde o Denise Černého, který nepatří do herecké branže, což si Jandová velmi pochvalovala.

Vyhledávané dabérce sice s přibývajícím věkem přibyly mírně vrásky, takže by si spíš než princeznu dnes už zahrála královnu, ale šarm a něžnost jí zůstaly.