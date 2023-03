Kolomazníková z kapely Holki: Na dítě je sama a trpí nevyléčitelnou nemocí

Klára Kolomazníková je statečná žena a těší se z každého dne

Zdroj: Česká televize

Na přelomu tisíciletí se na české popové scéně objevila dívčí skupina, která neminula snad jediný teenagerský pokojíček. Kapela Holki, jejíž členkami byly Radana Labajová, Nikola Šobichová, Kateřina Brzobohatá a Klára Kolomazníková, se ozývala z každého rádia a jako se dívky mohly zamilovávat do Luneticů, chlapci se zamilovávali do Holek. Postupem času se osudy všech členů i členek ubíraly různými směry a v případě Kláry Kolomazníkové to nebyla zrovna procházka růžovou zahradou.