Melíšková a Tauš jako mistři tajných líbaček: Aférka zničila dva vztahy

Herečka Klára Melíšková a režisér Viktor Tauš se před sedmi lety postarali o pořádný skandál. Fotografové je načapali při intimních chvílích v Karlových Varech. Během filmového festivalu se schovávali v objetí u břehu říčky Teplá, v té době byli ještě oba zadaní.

Románek tedy pochopitelně způsobil rozpad rovnou dvou vztahů. Tauš se po provalení svého úletu rozcházel s Evou Jeníčkovou alias Vendulkou utěšitelkou z Básníků a Melíšková zase s dabérem Lukášem Hlavicou.

Konec dvou vztahů

Taušovi nevadilo tehdy ani to, že byla Melíšková o dva roky starší než on. Klára v té době zašla zastání dokonce u své tchyně, která byla přesvědčená o tom, že Tauš není skutečným důvodem rozvodu Hlavici a Melíškové. „Byli spolu s Lukášem 17 let a najednou si přestali rozumět. Tak už to bývá,“ řekla deníku Aha! tchyně oblíbené herečky Růžena Merunková. „Myslím, že v době jejich rozchodu před půl rokem ještě nikdo třetí ve vztahu nebyl,“ dodala. To režisér a jeho tehdy ještě oficiální partnerka Eva Jeníčková tak výřeční nebyli. „Nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ okomentoval líbačku s Melíškovou Tauš. Jeníčková zase nezvedala telefon a na SMS nereagovala.

Další líbačku na veřejnosti si střihli hned pár týdnů poté. Vzájemnou náklonnost nedokázali skrývat na tiskové konferenci k natáčení filmové trilogie Zahradnictví. V jednu chvíli se vzdálili přítomným hostům a něžně se líbali. Před hosty tiskovky se navzájem pouze letmo dotýkali, když seděli vedle sebe na židlích.

Tichý rozchod

Režisér a herečka se podle všeho dali dohromady při natáčení seriálu Modré stíny. Láska jim ovšem nevydržela, i když se velmi často pracovně setkávali znovu a znovu. Například když je novináři potkali po letech společně na jednom místě, spekulace o pokračování vztahu Melíšková vyvrátila. „Stýkáme se už jen pracovně. Ani nevím, jak se to stalo. Jsem ale moc ráda, že spolu můžeme takto dál spolupracovat,“ prozradila herečka o přátelském vztahu s Taušem.

Single život

Hvězda Dejvického divadla je podle všeho nyní single. „Já to vlastně nějak neřeším. Občas jdou na mě splíny a obavy, že zůstanu sama, že nejsem schopna vztahu, ale někde v hloubi duše vím, že jsem. Že se jenom potřebuju poskládat, dopracovat k tomu, abych si nepřitahovala stejné typy partnerů,“ prozradila pro Deník Melíšková. Pravdou je, že Tauš byl v minulosti opravdu pěkné kvítko. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka se přiznal k tomu, že se mu opakovaně podařilo překonat drogovou závislost, jednu chvíli byl dokonce bezdomovec. I Tauš je nyní údajně single.