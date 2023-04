Klára Trojanová po rozvodu netruchlí: Basiková jí vnukla, jak překonat deprese

Zdroj: Profimedia

Klára Trojanová Pollertová se po rozpadu manželství s Ivanem Trojanem odstěhovala do vlastního bytu a začala zcela nový život. Herečka si navíc našla nový koníček, který ji v těžkých chvílích dostal z depresí.

Klára Tojanová Pollertová a Ivan Trojan patřili k nejstálejším párům českého showbyznysu a jejich rozchod veřejnost šokoval. Manželé spolu prožili krásných třicet let a zplodili čtyři potomky, přesto jejich vztah ale po letech vyčpěl a hvězda televizního filmu Cena za štěstí požádala minulý rok o rozvod.

V době rozchodu se našla Trojanová ve zpěvu a tento nový koníček jí vydržel dodnes. Vše začalo tím, že si herečku pozvala do svého pořadu Bára Basiková.



"Začala jsem zpívat před rokem na popud Báry Basikové, která si mě bere občas jako hosta do svého pořadu," prozradila Klára webu ahaonline.cz. Nejraději prý zpívá oblíbené písničky Hany Zagorové, Hany Hegerové či Edith Piaf. Jako čtyřnásobná matka obětovala velkou část života právě svým dětem a o to více si nyní Trojanová užívá, že se může naplno věnovat svým zálibám.

Manželství stálo na silných základech

Klára Trojanová Pollertová se loni přestěhovala z Košíř, kde žila s Ivanem Trojanem a jejich dětmi. Herečka od té doby pobývá ve svém bytě na Smíchově a zdá se, že si na samotu rychle zvykla.

Dvojice spolu začala randit v roce 1991 a ani ne po roce vztahu Trojan svou milovanou Kláru požádal o ruku. Veselka byla tajná a rodiče z ní zpočátku neměli zrovna radost.

Klára a Ivan byli dlouhé roky považováni za jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu, poslední dobou se už ale společně objevovali pouze zřídka a nakonec se herečka rozhodla za třicetiletým vztahem udělat tlustou čáru.



Manželé už přitom jednu krizi v minulosti překonali. "I my jsme si samozřejmě prošli krizí, ale protože naše manželství stojí na silných základech, oba jsme věřili, že to nemá a nesmí skončit," přiznal Trojan v roce 2014 v rozhovoru pro Novinky.

Rozvod manželů Trojanových nikdo nečekal