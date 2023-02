Klaudia Dudová z Mostu slávě nepodlehla: Získala Lva a vrátila se za kasu

Zdroj: Profimedia

Klaudia Dudová začala svou kariéru jako úplná neherečka. Tehdejší prodavačka neměla nikdy ambice stát se filmovou hvězdou. Život jí změnil až režisér Petr Václav, který ji potkal na romské zábavě.

Osudný večer Václav Dudovou přesvědčil, ať vezme roli v jeho novém filmu. Po uvedení snímku Cesta ven se z neherečky stala vítězka Českého lva. Mimo prestižní ocenění filmové kritiky dostala další cenu na Festivalu evropských filmů.

Samoživitelka

Snímek, ve kterém Klaudia excelovala, se zabýval životem romských lidí. Dramatický film z roku 2014 popisuje příběh silné matky, která se navzdory všem překážkám snaží pro sebe i svou dceru vybojovat lepší život. Tato role sedla Klaudii jako ulitá. Sama v té době žila s dcerou, kterou vychovávala se svými rodiči. Živila se jako prodavačka, ke své profesi se vrátila i po natáčení úspěšného filmu. Brala ji jako jistý příjem.

Těžké začátky

Klaudii se do natáčení ze záčátku moc nechtělo. „Když za mnou Petr Václav přišel na jedné romské zábavě s tím, že bych se mu strašně hodila do filmu, tak jsem mu nevěřila, protože nevypadal jako režisér,“ prozradila o svém prvním setkání s mužem, který jí změnil život. „Líbilo se mi, že hodně věděl o romských lidech a jejich životech, začala jsem mu věřit a věděla jsem, že to bude dobrý film,“ popsala herečka své pocity pro Český rozhlas. Ukázalo se, že její odhad byl více než správný. Petr Václav si dal na snímku opravu záležet. Obsadil do filmu více romských neherců a při natáčení se jich ptal na jejich zkušenosti a zážitky, společně s nimi upravoval scénář, díky tomu byl snímek naprosto autentický.

Sympatická herečka se po prvotním úspěchu objevila dva roky na to ve filmu Nikdy nejsme sami s Karlem Rodenem a Zdeňkem Godlou. Nejvíce diváků ji ovšem zná ze seriálu České televize Most!, ve kterém si zahrála uklízečku Žanetu. Jejím posledním filmovým počinem je zatím španělské drama La dona il·legal z roku 2020.