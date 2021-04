Hádky Klausových: Bývalý prezident se chce spojit s Okamurou, syn to neakceptuje

V kuloárech se proslýchá, že Václav Klaus mladší končí v hnutí Trikolóra, které sám před dvěma lety založil. Za vše prý může jeho otec, který zvažuje návrat do politiky a chce se spojit s SPD Tomia Okamury, což Klaus mladší nemůže rozdýchat. Chce tedy raději svou politickou kariéru ukončit.

Václav Klaus mladší, který před dvěma lety založil hnutí Trikolóra, napsal prohlášení, ve kterém veřejnosti sděluje, že přišel o pozitivní energii, která je v dobré politice potřeba. Prý za to může jeho otec Václav Klaus, který se rozhodl, že se vrátí do politiky a využije k tomu právě hnutí svého syna. Chce se spojit s SPD a vytvořit tak širokou kolalici, což Klaus mladší nemůže vydýchat. Okamuru totiž považuje za zloducha, kterého nemůže vystát.

O návratu bývalého prezidenta Václava Klause do politiky se diskutuje už pár týdnů. Vše začalo jeho prohlášením v jednom diskuzním pořadu, kde řekl, že pokud se situace nezlepší, nemůže svým fanouškům udělat to, že by se do politiky nevrátil, i když po tom už ani netoužil. Nevydrží se ale prý dívat na to, kam se česká politika ubírá.

Menší vlastenecké strany, spojte se

Také řekl, že musí vzniknout nové strany, které se postaví levicovým Pirátům. Ty považuje za zoufalce a ubožáky. O pár dní později však vydal prohlášení, kdy prozměnu vyzývá po spojování již existujících stran tak, jako to udělali právě Piráti a Starostové. On sám by si pro spojení uměl představit například Trikolóru a právě hnutí SPD.

Klaus se podle zdroje Expres.cz chce do sjednocení aktivně zapojit právě jako člen Trikolóry, kterou doteď vedl jeho syn. A jelikož je SPD silnější subjekt, měla by podle zdroje koalici vévodit.

To však bohužel vede k velkým sporům mezi otcem a synem, který Okamuru nemůže vystát a žádné spojování se s ním nevidí reálně. Klaus starší si však stojí za svým, tak se Klaus mladší rozhodl svou účast v hnutí Trikolora ukončit, dokonce prý odchází z politiky.

Navrhl svému otci spojení s Volným, ale ten si stojí za silnějším Okamurou. Klaus mladší ho však má za japonského podnikatele, který akorát politikaří. Okamura se zase nechal slyšet, že Trikolóra je slabá a neobjevuje se ani v žádných průzkumech.

I Tomio však na Facebooku burcuje ke sjednocování menších vlasteneckých stran. Chce, aby táhly za jeden provaz. S Klausem mladším ale prý společnou řeč nenalezne, syn bývalého prezidenta ho a jeho stranu prý jen veřejně uráží.

Urážky mezi Klausem ml. a Okamurou

„Klaus mladší veřejně urazil všechny voliče SPD, když zcela bezdůvodně 22. prosince 2020 řekl veřejně v Poslanecké sněmovně na mikrofon, že SPD je tvořena bandami kriminálníků. Můžete si to dohledat na stránkách sněmovny. Proč to říká? Já bych rád spolupracoval se všemi vlastenci a spojil je, ale když takhle Klaus mluví o voličích SPD… Dostal jsem velké množství reakcí od voličů, které Klausova slova urazila a nemůžou mu přijít na jméno. Měl by se nejprve veřejně omluvit,“ napsal Okamura na Facebook.

Sice je tedy evidentně naštvaný, ale spolupráci s Trikolórou ve finále nevylučuje. Klaus mladší se ale nikomu omlouvat nehodlá, takže raději končí. Jeho rozhodnutí však přišlo ze dne na den a nekonzultoval ho ani s kolegy ze strany.

Teď už nám nezbývá nic, než sledovat, jak se situace vyvine a zda Klaus mladší opravdu skončí, zda jeho otec stane v čele Trikolóry, spojí se s SPD a začnou se teprve dít věci.

Na video, kde Václav Klaus starší mluví o opětovném vstupu do politiky, se podívejte zde!

Zdroj: Youtube