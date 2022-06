Pokoušel jsem se o ni: Klepl prozradil, jak probíhaly námluvy s Holubovou

Honza Dědek ve své talkshow 7 pádů tentokrát vyzpovídá hereckou dvojici Evu Holubovu a Boba Klepla, herečku Bereniku Kohoutovou, sochaře Krištofa Kinteru a tramvajáka Jana Švandrlíka. Další premiérový díl sledujte v úterý 7. června ve 21.35 na Primě.

Eva Holubová a Bob Klepl vysvětlili, proč zůstali jen platonickými milenci. Znají se čtyřicet let, a to velmi dobře. Klepl po Holubové toužil, ale marně. „Známe se od roku 84. To jsem se o ni pokoušel,“ zavzpomínal Bob, Eva ho ale okamžitě doplnila. „Ještě předtím jsem ho viděla na DAMU, tam si mě ani nevšiml. Pak jsme byli na divadelní pouti, on tam hrál pimprlové divadlo a tam se o mě pokoušel. Zahrál na kytaru písničku. Zazpívej to,“ vyzvala Klepla Holubová a nedbá na Kleplovy výhrady o nevhodnosti písně ruského písničkáře Vysockého. Klepl tedy zazpívá píseň o prostitutkách.

Zdroj: FTV Prima

„Odhodil kytaru, vrhnul se na přítomné ženy se slovy: Davaj, davaj, davaj. A tam jsem se rozhodla, že budeme jenom platoničtí milenci,“ vylíčila Holubová. Přestože spolu nikdy nic neměli, chovají se k sobě jako manželé. A jejich skuteční partneři nežárlí. „Můj muž ho tak miluje, že na něj vůbec nežárlí. Závidí mi, že s ním můžu bydlet na pokoji. Máme rádi navzájem svoje děti. Máme čtyři a teď máme vnoučka, který mi neříká teto, ale babi,“ popsala jejich vztah Holubová. Klepl celý život hledal tu pravou.

Zdroj: FTV Prima

„Jsem rozvedený a mám různý…. teď je tam paní inženýrka, daňová poradkyně. Ale já docházím ambulantně. Žijeme každý zvlášť. Takže já až přijdu domů, vyperu si, vyluxuju. Připravím si snídani. Dřív jsem se díval na něco erotickýho, ale už ani to nemám, takže si jdu normálně lehnout a přemýšlím o divadle,“ prásknul na sebe Klepl, který měl v komunikaci se ženami vždycky problém. „Vždycky jsem s nimi mluvil jinotajem, sledoval jsem ještě něco jiného. Teď s vámi, holky, mluvím normálně jako s lidmi. Uvědomil jsem si, že testosteron šel pryč, a začal jsem uvažovat rozumově. Teď koukám na holky jako na lidi,“ vysvětlil Klepl. Celý rozhovor sledujte v 7 pádech Honzy Dědka dnes ve 21.35 na Primě!