Kouzlo Gabriely Kloudové: Dostala Březinu i Vávru, teď si bere Hamáčka

Výše zmínění muži ale nejsou zdaleka všichni, se kterými je Gabriela Kloudová spojována. Charismatická blondýna měla údajně velmi blízko ke starostovi Prahy 13 Davidovi Vodrážkovi nebo k někdejšímu tajemníkovi Topolánka Markovi Dalíkovi.

Je otázkou, jak to Kloudová dělá, jelikož prvoplánovou krasotinkou rozhodně není. Není tajemstvím, že vztah měla i s bývalým zastupitelem hlavního města Karlem Březinou z ČSSD. Před pěti lety si sladké ano řekla před oltářem s tehdejším náměstkem pražského primátora Jiřím Vávrou z TOP 09. Přítomným svědkem na obřadu byl Mirek Topolánek. Toho však Gábina neuhnala.

Kloudová v objetí s Karlem Březinou

Zdroj: Profimedia

Posléze jejímu kouzlu podlehl současný ministr vnitra Jan Hamáček, který byl ještě donedávna ženatý. S manželkou Kamilou jim to však neklapalo a dohodli se na rozvodu. Jeho třináctileté manželství je tedy u konce. Má z něho dvě děti.

Rozvod musel být kvůli koronavirové krizi odložen a proběhl až v červnu. Jen co se tak stalo, žene se do dalšího chomoutu, a to s Kloudovou. Podle portálu SeznamZprávy.cz o svatbě tušilo jen několik málo lidí. Informace v utajení však nezůstala.