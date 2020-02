Tragicky proslulý Klub 27: Které celebrity do něj patří a jak vznikl?

Klub 27 ve své podstatě není příliš pozitivní. Jedná se o skupinu několika slavných umělců, kteří většinou dobrovolně opustili naši planetu předčasně, a právě ve věku sedmadvaceti let. Pojďte si zavzpomínat na hvězdy, které již nejsou mezi námi a přes to jejich muzika žije dál!

Název klub 27 vznikl původně úplnou náhodou. Po sebevraždě zpěváka kapely Nirvana Kurta Cobaina v roce 1994 si fanoušci všimli, že odešel ve stejné věku jako Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones a Jimi Hendrix, což bylo nápadné.

Když se těmto slavných jménům přidala Amy Winehouse, nešlo si podobného životního osudu tragicky zesnulých umělců nevšimnout.

Těchto šest nejslavnějších jmen klubu zná asi každý, nejsou však jediné oběti se stejným koncem!

Dva měsíce po smrti Kurta Cobaina se předávkovala heroinem Kristen Pfaff, která byla členkou kapely Courtney Love. Sebevražednou dávku drogy si dala ve vaně, stejně jako Jim Morrison a bylo jí též 27 let.

S přibývajícími roky se do předčasně zesnulých umělců přidávali i další herci a světově proslulé osobnosti, například dětská hvězda Jonathan Brandis, Anton Yelchin a další, tváří však zůstane navždy původní rocknrollová šestka, kterou dodnes lidé oplakávají! Pojďte se s námi vrátit v čase do naší galerie a připomenout si hudební velikány své doby, kteří by se dnes těšili středního věku a vnoučat. Bohužel ale tragédie jejich osudy změnila…