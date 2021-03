Tomáš Klus s manželkou zvedají kotvy, po šesti letech dostavili dům snů

Tomáš Klus a Tamara Klusová společně vychovávají tři děti. Pětičlenná rodina potřebuje logicky hodně prostoru. Dosud však žil zpěvák s manželkou a jejich ratolestmi ve dvou místnostech, ale nyní se všechno změní. Stěhují se totiž do domu snů.

Promyšlený projekt trvalo zrealizovat celých šest let. Tamara Klusová a Tomáš Klus jistě dohlíželi na každičký detail a nového domova se nemohli dočkat.

„Posledních pár dní a zvedáme kotvy doslova o dům dál. Jedna etapa skončí a další začíná

Každý mi říká, jak na ty čtyři roky ve dvou místnostech budeme vzpomínat. Já vím, že jo,“ tvrdí přesvědčená Klusová, která se do nového domova těší a přiznává, že ten starý jí bude chybět.

„Bude to jiný, ale zároveň ta radost z toho šestiletého úsilí a energie, kterou jsme společně se všemi lidmi, kteří se na našem domě snů podíleli, je najednou zhmotněná,“ pokračuje Tamara, jenž velmi dbá na propojení designu a ekologie.

Zpěvák s manželkou se stěhují do vysněného domu

Dá se předpokládat, že jejich dům bude přesně takový. Takový, jaký si přála. „Domov, místo, kam se vždy můžeme ze všech těch bouří a příběhu vrátit. Místo, kde bydlí láska,“ napsala poeticky manželka Tomáše Kluse.

Po boku zpěváka je neskonale šťastná, i když ne vždycky tomu tak bylo. Klus se totiž v minulosti dopustil nevěry a Tamara mu velkoryse odpustila. I proto nyní mohou tvořit spokojenou rodinku. Byť má Klus nadosmrti škraloup.

„Odpuštění z vás nedělá slabou ženu nebo muže, kteří nemají ,,koule” na to odejít. Odpuštění z vás udělá někoho jiného, daleko silnějšího, láskyplnějšího a bezpodmínečně laskavějšího člověka,“ vysvětluje Tamara svůj myšlenkový pochod.

Klusová radí, jak přestát nevěru

„Ano, bolí to. Bolí to tak, že něco v nás umře, ale v tu stejnou chvíli se něco nového narodí. Nová a daleko větší vnitřní sila. Ale co umřít nesmí nikdy, je láska. Jizvy se zahojí, a i když nikdy nezmizí, jednoho krásného dne ztratí vaši pozornost, protože skrze ty krásný věci, které spolu budete žít, se na ně už nebudete chtít ohlížet,“ popisuje Klusová, jak u ní odpuštění proběhlo.

„Bojujte, bořte všechna bludiště a ega, která vám našeptávají cosi o vítězství z té pomyslné bitvy.

Snadno se totiž z vítěze stává poražený,“ konstatuje Tamara při svém rozjímání.