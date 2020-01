Detaily smrti Kobeho Bryanta: Poslední okamžiky prožil v ohnivém pekle!

Obchodník/technik v Počítačovém bazaru: hledáme do teamu šikovného kolegu na prodejnu v Praze. Výkup, prodej, příjem, testy notebooků, elektroniky, PC a dílů, instalace,vystavování aukcí, inzerce, popis zboží.Různorodá práce v mladém kolektivu. V plánu pobočka v nákupním centru.

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) vychovatel/ka školní družiny. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14745 kč, mzda max. 17025 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: Prušánky 289. Kvalifikace dle § 16 Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních. 40 dnů dovolené, studijní volno, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou z FKSP. Kontakt na tel. 518 374 151 Po-Pá od 7:30 do 15:00 hod, na mail: jakub.hornak@zsprusanky.cz. Pracoviště: Základní škola prušánky, okres hodonín, příspěvková organizáce, 696 21 Prušánky. Informace: Jakub Horňák, +420 518 374 151.

Chcete se stát součástí pohodového týmu ve strojírenské společnosti s dlouholetou tradicí a získat praxi a tučné finanční příspěvky z výjezdů do zahraničí? Nabízíme práci jen na ranní, 7,5 h směnu od 6 nebo 7 h ráno dle volby a k tomu ještě spoustu dalších benefitů. Po zapracování budete vyjíždět na servis a opravy strojů i do zahraničí, např. i do Indie, Číny nebo USA, a tím získáte možnost poznávat svět a získat tím bohaté finanční příspěvky navíc ke mzdě (třeba si dovézt až 50.000 Kč navíc z jedné cesty)! Bereme i absolventy! Náplň práce: Diagnostika závad, opravy a servis strojů. Místo výkonu práce – Zlín. #M3Tii