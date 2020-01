KOBRA 11: Semir, Alex, Andre a další. Co dělají herci od DÁLNIČNÍ POLICIE teď?

Dominika Gottová: Šílený manžel ji pronásleduje, chce ji zpět za každou cenu!

Dominika Gottová před svým manželem utekla ze vzdáleného Finska zpět do Čech, kde se snaží o nový začátek. Tolkki ale rozchod odmítá akceptovat a tak nyní předvádí něco, co by se dalo považovat za…