Diana Kobzanová o drsných opatřeních v Kanadě: Přísnost, až to hlava nebere!

Diana Kobzanová už žije nějaký ten pátek v Kanadě se svými dvěma dětmi a hokejistou Michaelem Frolíkem. Na svém Instagramu se rozpovídala o tom, že tamní proticovidová opatření jsou daleko drsnější než tady. Češi mají oproti Kanaďanům svobody dost.

Někteří Češi opatření zkrátka nedodržují. Scházejí se ve velkých skupinkách a rebelují tím, že mnohdy nenosí roušky. To by se v Kanadě stát nemohlo.

„Hokejisty tady v Montrealu testují ‚nosem‘ každý den. Manželky a děti 1x týdně, v případě, že děti nechodí do školy. Pokud chodí do daycare, školy a tak dále, testují se 2x týdně. A neslyšela jsem nikoho, kdo by si stěžoval,“ napsala Kobzanová, jak to probíhá v Kanadě.

Mnozí Češi by se svým chováním v Kanadě nepochodili

Pokud si chcete do Kanady zajet, musíte mít negativní test a aplikaci ArriveCan, jenž je zapotřebí denně aktualizovat.

„A teď je novinka, při příletu vás znova testují na letišti v Kanadě, odvezou na hotel, který si platíte sami a čekáte na výsledky testu 2-3 dny. Negativní = dokončíte karanténu doma, pozitivní = odvezou vás do státního zařízení po zbytek karantény. Ještě má někdo chuť jezdit na dovolenou? Ty bláho, Maledivy a spol. na moji hlavu,“ myslí si o tom své Kobzanová.

Když byla v domácí karanténě, musela ji skutečně dodržovat. „Několikrát denně (mně 10x) volají, jestli karanténu dodržujete. Mně třeba přišla domů zkontrolovat policie, zhruba sedmý den karantény, jestli jsme opravdu doma,“ popisuje Kobzanová, jak probíhají kontroly.

V Kanadě si protestovat nedovolí

„Chtěli naše pasy a chtěli nás všechny i vidět na vlastní oči, že jsme doma a nelítáme po městě. Já, pokakaná až za ušima, jsem se bála vynést před dům odpadky. Řekli mi, že nás přijdou zkontrolovat znova,“ pokračuje.

Kanaďané se podle ní chovají ukázněně. „Žádný protesty tady nejsou, večerka je v 8 večer… A to má Quebec cca 1000 nakažených denně. A mimochodem, ani lidi, kteří mají vakcínu, vracejí se zpět do Kanady, nemají žádnou úlevu z karantény ani jiných restrikcí. Tady se s tím ne*erou,“ informovala fanoušky svým ostrým jazykem. Mnozí Češi by v Kanadě se svým chováním nepochodili.