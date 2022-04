Kobzanová má kontroverzní minulost, za snímky pro erotický časopis dostala balík

Zdroj: Profimedia

Diana Kobzanová nedávno oslavila čtyřicáté narozeniny. Diváci televizní stanice Óčko ji mohou znát jako moderátorku, milovníci bulváru jako miss, která díky intimním fotografiím přišla o titul královny krásy. Ve fotografiích pro pánský časopis Leo odhalila tehdy nejen své poprsí, ale i klín.

Skandál s nahými fotografiemi

Miss České republiky se stala Diana v dubnu 2001 ve svých devatenácti letech v brněnském Boby centru. Porotu i diváky si tehdy získala svou bezprostředností a bezchybnými mírami 90-62-92. O korunku ji za pár let připravil skandál s porno fotografiemi. Tehdejší ředitel soutěže, Miloslav Zapletal, po ní navíc požadoval omluvu a vyplacení odškodného, jeho nároky ovšem soudy odmítly. "Je to spíše formální odebrání. Korunku jí z rukou rvát nemůžeme už proto, že ji tehdy darovala do dražby. Jsem přesvědčený, že je to tak správně, protože Diana opravdu porušila nejzákladnější principy této soutěže a smlouvy s pořádající agenturou," prohlásil Zapletal. Nahé fotografie nafotila Kobzanová v roce 2003 pro časopis Leo. Zapletalova agentura Art Production K./2, která soutěž krásy pořádá, Kobzanovou nejprve požádala o stažení fotografií. Ta to ale odmítla. Modelka tehdy přišla k soudu s širokým úsměvem a dokázala se smát po celou hodinu, kterou trvalo přelíčení. U soudu prohlásila: "Zatím ničeho nelituji. Ty peníze stály za to. Jestli máte pocit, že se někdo svléká pro radost a jen proto, aby ukázal, že zlobí, tak se mýlíte," prohlásila modelka.

Spokojený život

Pornoskandál ji nepoznamenal, užila si bohatou kariéru. Stala se dvorní modelkou návrhářky Beaty Rajské i jejího kolegy Osmanyho Laffity. Podílela se na moderování reality show VyVolení, působila na Frekvenci 1 či na TV Óčko, měla i svůj vlastní pořad Drzá Diana. S hokejovým útočníkem, Michaelem Frolíkem, mají dvě dcery Ellu a Lily. Dlouhé roky žili v Kanadě kvůli kariéře Frolíka, nyní se přesunuli do Švýcarska. Na svém Instagramu často sdílí vtipné komentáře k různým situacím, dělá si legraci z upravování fotografií a nebojí se říct, co si myslí.