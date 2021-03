Přebrala Dykové manžela a teď je maminkou: Prsatá Kohoutová míří do Tváře

Po Berenice Kohoutové muži touží. A ona po nich. Už jednou totiž byla vdaná. Jejím manželem byl Pavel Čechák, kterého přebrala herečce Tatianě Dykové. Vztah se Berenice posléze rozpadl a spřízněnou duši našla v partnerovi Kryštofu Kubínovi, s nimž vychovává dceru. Ten se teď bude muset do péče o malou Lolu zapojit daleko víc, jelikož Kohoutová to rozjede ve Tváři.

Oblíbená show Tvoje tvář má známý hlas se už 21. března vrací na obrazovky. Diváci se tak opět můžou těšit na naprosto skvěle propracované proměny a dokonale ztvárněná čísla, samozřejmě nebude chybět ani pořádná zábava.

Pořadem budou provázet hned dva moderátoři, a to Ondřej Sokol a Aleš Háma, který byl v minulé řadě porotcem.

Tou největší změnou bude ovšem to, že v osmé řadě uvidíme ty nejlepší a nejoblíbenější účinkující napříč všemi minulými řadami, budou to zkrátka opravdoví šampioni. Rozhodně se tak máme na co těšit.

V rámci osmé řady dojde k několika změnám

Diváci televize Nova uvidí v osmé řadě show Tvoje tvář má známý hlas Petra Rychlého, Jitku Boho, Ivu Pazderkovou, Davida Gránského, Martu Jandovou, Alberta Černého, Hanu Holišovou, Vojtu Drahokoupila a těšit se mohou i na dokonalé proměny Bereniky Kohoutové a Romana Vojtka.

Berenika Kohoutová se stala vítězkou čtvrté řady show Tvoje tvář má známý hlas. Naprosto skvěle se tehdy zhostila ztvárnění ikon jak světové, tak i české hudební scény.

„Bylo to přesně, jak jsem říkala, pár vteřin před výstupem šílená tréma a zatmění, ale nějak jsme to zvládli. Každopádně myslím, že jsme si to hodně užili,“ takto Berenika okomentovala natáčení první epizody osmé řady Tváře.

Herečka a zpěvačka je i velmi spokojená s výběrem moderátorů: „Ondru si moc dobře pamatuju, je to velký profík a Aleše mám moc ráda, toho beru jako takový opatrovnický element.“

Herce Romana Vojtka si diváci pamatují z druhé řady show, kde zářil například vedle Jana Ciny nebo Miroslava Etzlera.

Jak Roman Vojtek přistupuje k proměnám v opačné pohlaví?

„Já vlastně ani nevím, jestli se mi dělají lépe ženy, nebo muži. V druhé řadě jsem často ztvárňoval ženy, myslím, že to bylo celkem čtyřikrát. Dělal jsem je vždycky rád. Ono je to těžké v tom, že se to nesmí úplně přehánět, aby z toho nebyla úplná travesty show. Je to zkrátka a dobře vždycky výzva“, říká Roman Vojtek.

Do poroty se pak vrací skvělý bavič a člověk, kterému snad nikdy nedojde humor, Jakub Kohák. Ten bude desítku účinkujících hodnotit spolu s Evou Burešovou a Markem Lamborou.